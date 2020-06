LA SITUAZIONE

PADOVA Qualche settimana fa era un no su tutti i fronti. Troppo severe le linee di indirizzo per l'organizzazione dei centri estivi. Ed altrettanto ferree, per non dire proibitive, le misure di sicurezza imposte alle parrocchie per l'organizzazione dei Grest, meglio noti come centri estivi parrocchiali. Ora però la maglia della disponibilità ad incontrare, nonostante le responsabilità a proprio carico, i bisogni delle famiglie si è allargata. Ed ecco che timidamente ed in ordine sparso anche i campanili, cominciano ad accogliere, pur fra mille cautele, giovani e giovanissimi nell'attività di comunità attesa per un intero anno. Numeri alla mano, ovviamente, i Grest parrocchiali dell'estate 2020 non si avvicinano nemmeno a quelli dell'anno scorso, quando oltre 300 delle 454 parrocchie della Diocesi, avevano messo in cantiere attività rivolte ai bambini, agli adolescenti e ai loro giovani animatori. Ma si pensava che potesse andare peggio. A muovere però uno scenario che sembrava condannato all'immobilità è stata in talune realtà l'alleanza stretta fra Comuni e comunità parrocchiali.

IL DIALOGO

«Si è creato una sorta di dialogo spiega don Paolo Zaramella, responsabile della Pastorale Giovani della Diocesi di Padova che ha contribuito all'incontro di risorse umane ed economiche per la comunità nel suo complesso. Tanti comuni in tal senso hanno supportato, anche nella gestione dei protocolli di sicurezza, le parrocchie, le quali a loro volta hanno risposto ponendo a disposizione spazi adeguati e l'entusiasmo dei giovani animatori. E cosi tante iniziative destinate a non decollare, hanno pian piano preso piede». L'alleanza fra municipio e campanile, ha dato maggiori frutti positivi più in provincia che in città. In piccole realtà dove la sinergia fra parroci e sindaci è più stretta si sono registrati i felici esperimenti di San Giorgio delle Pertiche e di Cittadella. Per non parlare di Legnaro, dove l'amministrazione comunale ha stanziato ben 70 mila euro per supportare i Grest e le attività parrocchiali per i giovani ed i ragazzi.

A far da detonatore all'avvio delle attività nelle parrocchie con il beneplacito dei Comuni sono state anche le elargizioni pubbliche e private. All'oltre un milione di euro di contributi per i centri estivi piovuti sui municipi della provincia, si sono uniti anche i 200 mila euro arrivati alle comunità religiose da parte della Fondazione Cariparo. Il resto lo ha fatto anche la Diocesi di Padova, mettendo a disposizione una parte dell'8 per mille proprio a favore delle attività di animazione estiva. E in città? Anche qui non sono mancate le sorprese. Almeno una quarantina di realtà parrocchiali si stanno rivolgendo agli uffici diocesani in questi ultimi giorni proprio per sapere come fare ad avviare i Grest in situazione di sicurezza. Magari i numeri delle presenze nelle realtà urbane non sono quelli degli altri anni. A Torre, in zona Padova nord, i Grest partiti in sordina la scorsa settimana, stanno recuperando quote di iscritti. La Parrocchia di San Carlo, in zona Arcella, si è invece concentrata in attività rivolte agli adolescenti.

IL VOLONTARIATO

«La differenza continua Don Paolo Zaramella l'ha fatta comunque il volontariato, nel suo contenuto più autentico. In alcune parrocchie, sia in città che in provincia, ad esempio, sono stati i giovani animatori a preparare per settimane i Grest per accogliere, da questa settimana, i bambini». Anche le parrocchie dell'immediata cintura offrono esempi significativi di ripartenza delle attività di animazione parrocchiale, specie nelle zone più popolose. Non è un caso che l'attività dei Grest stia tenendo banco in comunità religiose come quelle dei Ferri, di Sant'Agostino e di Carpanedo nella frazione di Albignasego. Anche Vigodarzere ha lanciato un progetto aggregativo rivolto a giovani delle scuole superiori. Senza contare che nuove progettualità arriveranno a concretizzarsi nelle settimane future. Molte parrocchie infatti hanno già interpellato gli uffici Diocesani per la Pastorale giovanile per proporre i Grest anche ad agosto. O a settembre a ridosso dell'avvio delle attività scolastiche. Un'estate lunga insomma. Ma più aperta al coraggio e alla voglia di non darsi per vinti. Nemmeno davanti ai protocolli anti contagio.

Lucio Piva

