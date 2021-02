LA SITUAZIONE

PADOVA Prima un crollo vertiginoso, poi una netta ripresa e adesso una grande speranza: il vaccino. Così gli industriali padovani hanno vissuto gli ultimi undici mesi, con il tessuto produttivo pesantemente segnato dalla pandemia ma con la consapevolezza che questo territorio ha saputo reggere l'urto (anche e soprattutto grazie al traino dell'export).

La fotografia è data dai numeri di Assindustria Venetocentro, l'associazione di categoria nata dalla fusione delle realtà di Padova e Treviso. L'industria chiude il 2020 con una variazione media della produzione del -6,7% rispetto all'anno precedente. È il calo più forte dalla crisi del 2009. Attenzione al segnale di ripresa, però: nel quarto trimestre dell'anno la produzione è tornata sui livelli dello stesso periodo del 2019. Un grande contributo arriva proprio dalle esportazioni: si registra uno -0,4%, notevole salto rispetto al -6,9 nel terzo trimestre.

L'INDAGINE

Lo studio è stato condotto da Assindustria Venetocentro in collaborazione con Fondazione Nord Est, su un campione di 550 aziende manifatturiere e dei servizi delle due province. Emerge che fra ottobre e dicembre l'occupazione diminuisce in modo contenuto (-1,8%) grazie agli ammortizzatori sociali e arrivano segnali distensivi sui prossimi mesi. L'inizio 2021 però si conferma ancora decisamente debole: le attese non lasciano presagire nel breve periodo il consolidamento di una fase espansiva. La strada della ripartenza è stata imboccata, ma è ancora lunga.

GLI ULTIMI MESI

Nel quarto trimestre 2020 l'indice della produzione industriale aumenta dello 0,1% rispetto allo stesso periodo del 2019 (dopo il -2,5% nel terzo trimestre e il -18% nel secondo). L'andamento è fortemente differenziato tra settori e aziende: numeri migliori fra ottobre e dicembre sono stati registrati per il metalmeccanico e le medie imprese: +3,5%.

Il fatturato in Italia riduce la contrazione al -0,6% e chiude il 2020 con un calo del -9,2%. Gli scambi con l'estero recuperano in modo significativo, pur rimanendo in terreno negativo rispetto allo stesso periodo 2019: -0,4% dal -6,9 nel terzo. Segnali positivi sostenuti dalle vendite extra-unione europea.

I SEGNALI

Gli ordini rivedono il segno positivo per il secondo trimestre consecutivo (+0,8% dopo il +2,9), più marcato per la manifattura e soprattutto il metalmeccanico (+15%). Ma l'orizzonte di lavoro permane ridotto: meno di un mese per il 32%. Nel 2020 la variazione media è del -5,6%.

L'indice dell'occupazione nelle imprese padovane diminuisce fra ottobre-dicembre del -1,8%, ma è pressoché stabile nella manifattura (il calo è dello 0,2%), grazie all'ampio ricorso agli ammortizzatori sociali. La variazione media nel 2020 è del -1,4%, più contenuta nel manifatturiero (-0,9%). Il rialzo della domanda spinge i prezzi delle materie prime, in aumento per il 40,8%. Spread e tassi ai minimi rendono distese le condizioni di accesso al credito per l'82% delle imprese. Liquidità aziendale tesa per il 12,4%, pagamenti in ritardo per il 20,7.

IL FUTURO

L'indice di fiducia delle imprese mostra qualche segnale di miglioramento, ma anche forte incertezza sulle prospettive nel primo semestre 2021, condizionate dall'evoluzione della pandemia e dai contraccolpi. La produzione è attesa in crescita dal 30%.

Ordini interni in aumento per il 21,3%, in calo per il 30,8. Più tonica la domanda estera, in crescita per il 30,4%. Sull'occupazione restano prevalenti i giudizi di stabilità (62,9%), ma un quarto delle imprese la prevede in crescita, l'11,8% in diminuzione.

Segnali di tenuta sono attesi dopo il 31 marzo. Gli investimenti previsti sono stabili o in crescita per il 71,3%. Una vera ripresa per gli industriali, però, «si potrebbe avere solo da metà 2021 se la vaccinazione sarà efficace e rapida, farà ripartire la fiducia, quindi i consumi e gli investimenti, liberando le risorse accumulate col risparmio. Anche - concludono gli industriali - attraverso l'utilizzo dei fondi disponibili nell'ambito del Next Generation Ue». L'ottimismo, dopo aver superato la fase peggiore, non manca.

Gabriele Pipia

