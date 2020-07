LA SITUAZIONE

PADOVA Prima il matrimonio, poi la commemorazione. Un'altra cerimonia in provincia di Padova rischia di trasformarsi in un pericoloso focolaio con una lunga serie di contagi. Sabato 27 giugno una villa di Cittadella aveva ospitato una festa di nozze e 91 ospiti erano finiti in quarantena per la positività del padre della sposa, ora invece l'allarme scatta dal parco Fenice di Padova. Qui sabato 4 giugno è stata celebrata una commemorazione di un uomo camerunense morto in Africa a febbraio e per l'ultimo saluto si è riunita tutta la comunità padovana di connazionali. Parliamo di 200 persone protagoniste di un costante viavai per tutto il pomeriggio nella grande area verde di Terranegra, con tanto di banchetto per bere e mangiare. Un quarantenne però è risultato contagiato e assieme a lui, nei giorni seguenti, altre 7 persone. Sono tutte in isolamento. Ora l'Ulss 6 sta lavorando per riuscire a contattare tutti i presenti. Dovranno essere eseguiti 200 tamponi e fino ad ora sono state identificate solo 40 persone. L'ultima risultata positiva è una ventinovenne, originaria sempre del Camerun.

Il lavoro di rintracciamento dei partecipanti è in capo al Dipartimento di Prevenzione. Ieri l'Ulss ha diramato una nota ufficiale: «La commemorazione è durata qualche ora in un'area limitata dell'ampio parco pubblico Fenice in via Lungargine Rovetta a Padova. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea ha identificato finora 8 casi positivi per ognuno dei quali è stato disposto l'isolamento e sono stati eseguiti i tamponi per i contatti stretti. E' però necessario che tutti coloro che hanno partecipato alla commemorazione funebre eseguano il tampone. Pertanto l'Ulss 6 Euganea ha inoltrato comunicazione al prefetto e al presidente della Conferenza dei Sindaci, allo scopo di raggiungere il maggior numero possibile di partecipanti. E' stato inoltre chiesto ai componenti della comunità camerunense che si è riusciti a contattare di veicolare l'informazione tra amici e conoscenti. Le persone che hanno preso parte alla commemorazione sono invitate a telefonare al numero verde 800032973 o scrivere a emergenzacovid19@aulss6.veneto.it per richiedere il tampone».

Impegnato con Ulss e Comune a rintracciare tutti i presenti è anche Andreas Spatharos, direttore organizzativo della Fondazione Fenice che gestisce il parco. «Chi ha organizzato questa cerimonia ha firmato il nostro documento impegnandosi e rispettare le distanze e tutte le altre regole necessarie. C'era anche un nostro guardiano. Non è stata una cerimonia con 200 persone contemporaneamente - spiega - ma nell'arco del pomeriggio c'è stato un continuo viavai di gente che rendeva omaggio al defunto. Per noi tutto è stato rispettato, ora stiamo collaborando mettendo a disposizione i dati che abbiamo e diffondendo il messaggio sulla necessità di eseguire i tamponi. In un'area diversa dello stesso parco si svolgono i centri estivi ma non c'è problema: non ci sono stati contatti con gli operatori dei centri estivi e comunque abbiamo fatto tra il 6 e il 10 luglio un imponente lavoro di sanificazione di tutta l'area verde».

Stando ai due bollettini diffusi ieri dalla Regione, a Padova in 24 ore ci sono stati 6 nuovi casi di contagio. Sono positivi, tra gli altri, un uomo italiano di 62 anni e un altro italiano di 73, ma anche una quarantaduenne slovena e un cinquantacinquenne nigeriano.

I casi di positività sono attualmente 82, le persone ricoverate sono 12 di cui una ancora in condizioni critiche alla Terapia intensiva dell'ospedale civile: è l'agricoltore di Borgo Veneto, 58 anni, risultato positivo assieme all'anziana madre e alla badante di quest'ultima. La conta dei decessi arriva a 316 mentre sono 3.604 i guariti dall'inizio dell'emergenza ad oggi. Sono 117, infine, le persone in isolamento domiciliare in tutta la provincia.

Gabriele Pipia

