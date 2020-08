LA SITUAZIONE

PADOVA Prima costose e introvabili, ora sempre più diffuse e a prezzo calmierato. Le mascherine sono entrate a far parte della quotidianità di ogni padovano, ormai si possono acquistare ovunque: nei supermercati, nelle edicole, nei ferramenta, in farmacia e nei tabacchini. Le difficoltà di approvvigionamento, secondo gli esercenti, sono un lontano ricordo. «Per essere sicuri che arrivino è sufficiente organizzarsi e inviare l'ordine ai fornitori almeno un paio di settimane prima, meglio se un mese», dichiara gran parte dei farmacisti e tabaccai che lavora nel padovano. Le più richieste sono quelle chirurgiche, finite al centro della guerra delle mascherine a prezzo politico. L'accordo tra il commissario straordinario del governo per l'emergenza Covid Domenico Arcuri e le associazioni di categoria, unito alla sospensione dell'Iva nel decreto Rilancio, hanno riportato sugli scaffali le mascherine chirurgiche a 50 centesimi (e non più a 61 centesimi).

«Non ci sono più i problemi che si riscontravano nella fase più dura dell'emergenza afferma Francesca Dall'Acqua della Farmacia Pianeri e Mauro, all'ombra del Bo - ma in ogni caso bisogna darsi da fare per avere il materiale. Se chiami all'ultimo momento c'è il rischio che le mascherine non arrivino, ma basta prendersi per tempo. Memore della fatica fatta a marzo, per sicurezza faccio gli ordini mese per mese, ma anche 15 giorni prima può andare bene. Mi rivolgo a fornitori di fiducia che forniscono certificazioni e garanzie, bisogna sempre essere cauti: ricevo innumerevoli offerte via e-mail, arriva di tutto ma io scarto».

LE TIPOLOGIE

Se le chirurgiche sono vendute a 50 centesimi ciascuna, il prezzo delle Ffp 2 e Ffp 3 varia dai quattro ai dieci euro. Le lavabili superano di poco i quattro euro. Il costo del gel igienizzante dipende molto dalla quantità acquistata, i più convenienti sono i flaconi da 500 ml e oltre. «Prima d'ora noi non abbiamo mai avuto mascherine filtranti, se non per nostro utilizzo in laboratorio e in quantità ridotte aggiunge la dottoressa Dall'Acqua -. Sono richieste soprattutto da chi viaggia perché si sente più sicuro. In generale la richiesta di mascherine resta costante, è lievemente calata da quando non c'è più l'obbligo di portarle all'aperto. I clienti dimostrano educazione e rispetto per sé e per gli altri».

LE VENDITE

Rifornimenti sotto controllo anche nella Farmacia Santa Sofia in via Altinate. «In media vendiamo dieci mascherine al giorno afferma il farmacista ma c'è anche chi fa scorta e ne prende venti in una volta. Oltre alle chirurgiche a 50 centesimi, vendiamo le Ffp2 a 5,30 euro. I padovani sono ligi alle regole e chi viene ripreso perché senza mascherina chiede scusa». Critiche arrivano dalla tabaccheria in via Umberto I. «C'è una falsa pubblicità perché noi non possiamo vendere la singola mascherina a 50 centesimi chiarisce Giampaolo -, ma il pacchettino da dieci a cinque euro. La gente entra e pretende una sola mascherina, ma non possiamo accontentarla. Il gel igienizzante lo rivendiamo poco perché non conviene. Zaia ha sbagliato a togliere l'obbligo della mascherina, adesso molti partono da casa senza, era meglio chiedere a tutti di averla sempre al collo e poi tirarla su al bisogno. Quando oltrepassi la distanza minima o te la metti o non ti avvicini». Ai tabacchi di via Cavour, assicurano, ci sono sia mascherine che gel igienizzanti. «Nessun problema, arrivano in pochi giorni», ammettono. Un'altra testimonianza arriva dalla tabaccheria di via Facciolati. «Il nostro distributore le fornisce in pacchetti da dieci racconta la titolare Valeria Gasparin chi le vuole singolarmente va in farmacia. Nei primi giorni abbiamo venduto un lotto di 250 mascherine in 25 pacchetti in un paio di giorni, ora ci durano di più ma si va a momenti». La corsa all'acquisto delle mascherine per ora ha subìto una frenata, ma con l'arrivo dell'autunno potrebbero cambiare le cose.

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

