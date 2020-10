LA SITUAZIONE

PADOVA Numeri così alti non si registravano dalla scorsa primavera. In un solo giorno, ieri, il bollettino regionale è arrivato a registrare 97 nuovi casi di Covid in provincia di Padova. Se negli ultimi giorni ci eravamo abituati a 60 o 70 nuovi casi al giorno, ora l'impennata è ancor più notevole. I ricoverati sono 35 (suddivisi tra Padova, Cittadella, Camposampiero e l'ospedale di comunità sempre a Camposampiero) mentre i pazienti in Terapia intensiva sono sei. Le persone messe in isolamento domiciliare sono 1.109. E in questo contesto si sta verificando anche un importante aumento dei casi nelle scuole.

I NUMERI

«La situazione è in costante evoluzione, i dati vanno aggiornati continuamente perché registriamo nuovi casi di alunni contagiati ogni giorno». La premessa della dottoressa Lorena Gottardello, responsabile del piano di sanità pubblica dell'Ulss 6 Euganea, è già di per sé molto eloquente. Il Dipartimento di Prevenzione negli ultimi giorni è stato travolto da un'ondata di segnalazioni con una preoccupante impennata: sono già 64 gli istituti della provincia di Padova dove dal 14 settembre ad oggi si è verificato almeno un caso di positività al Covid. Considerato che il report della Regione aggiornato a venerdì parlava di 40 plessi coinvolti, il trend non lascia certo tranquilli.

Gli alunni positivi oggi sono circa 80, quelli in quarantena oltre 500. Dieci gli insegnanti contagiati, oltre 60 quelli in isolamento. Nell'ultimo mese i tamponi effettuati ai minori dall'Ulss 6 sono stati oltre 16 mila e a questi si aggiungono tutti quelli eseguiti dall'Azienda ospedaliera universitaria. Il caso più eclatante è ovviamente quello dell'Einstein di Piove di Sacco dove sono stati scoperti 16 alunni e 4 professori contagiati.

LE DIFFERENZE

«Sono interessati tutti i tipi di istituti ma con importanti differenze. Mentre ai nidi abbiamo avuto solo un manciata di casi, per esempio, ora registriamo un aumento importante alle scuole superiori - spiega la dottoressa Gottardello - Quasi sempre si tratta di infezioni prese fuori da scuola, ma poi il virus entra nell'istituto e circola. Ora sopratutto alle superiori serve ancor più consapevolezza della situazione. I ragazzi grandi vanno a scuola in bus, a differenza dei più piccoli che arrivano coi genitori. Questi adolescenti fanno il viaggio assieme, si fermano alla fermata, magari si vedono anche al pomeriggio o alla sera. Insomma, le occasioni di contagio sono molte e non tutte legate all'ambiente scolastico. Noi cerchiamo subito di fare i tamponi a tutta la classe intervenendo quando possibile anche il giorno stesso. Di queste 64 scuole, una trentina ha già fatto rientrare le classi ed è terminata la nostra azione di sorveglianza».

Riguardo il maxi-focolaio dell'Einstein a Piove di Sacco la dottoressa Gottardella evidenzia che «è stato fatto un lavoro molto importante e la scuola è stata molto collaborativa. Sono stati fatti così tanti test perché abbiamo interessato tutti gli alunni che utilizzavano le stesse entrate».

LE RISPOSTE

La curva del contagio cresce e l'altro importante focolaio appena scoperto è quello al Centro Carni Company di Tombolo (33 positivi su 170 dipendenti). Il dg dell'Ulss Domenico Scibetta, però, garantisce che gli ospedali sono pronti a reggere l'eventuale urto. «Non siamo sotto pressione - le sue parole - e la situazione è ben diversa rispetto a marzo e aprile. Abbiamo acquisito esperienza e abbiamo moltissimi posti letto, che non sono stati utilizzati del tutto nemmeno durante il picco pandemico. Siamo ottimisti perché siamo in grado di dare risposte immediate come avvenuto per l'ultimo focolaio scolastico di Piove di Sacco. Abbiamo avviato immediatamente i test rapidi delle scuole, a due giorni dall'indicazione regionale, e i risultati sono stati brillanti».

La direzione dell'Ulss si è mossa anche col Comune di Padova chiedendo dei locali coperti sotto una tribuna dello stadio Euganeo per allestire un ulteriore punto-tamponi da usare nei prossimi mesi: «La necessità è garantire tamponi rapidi, con esito in 15 minuti, nel minor tempo possibile - ricorda Scibetta - Abbiamo pensato a strutture con caratteristiche adeguate e lo stadio è tra queste. Stiamo definendo aspetti logistici e organizzativi, partiremo quanto prima».

LE FASCE D'ETÁ

Anche la dottoressa Ivana Simoncello, direttrice del Dipartimento di Prevenzione, testimonia una situazione ben diversa rispetto alla primavera. Come numeri ma non solo. «Tra marzo e aprile avevamo soprattutto focolai familiari e casi critici in età avanzata dentro le case di riposo. Ora invece i contagiati sono spesso giovani in buone condizioni senza sintomi o con sintomatologia respiratoria contenuta. L'inizio della scuola ha comportato un maggior movimento delle persone aumentando quindi i contatti sociali. Per noi l'impatto di lavoro è stato notevole ma stiamo reggendo bene».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA