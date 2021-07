Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Novemila prenotazioni per il vaccino antiCovid in tre giorni. La crescita delle richieste segna un aumento del 33% rispetto giovedì scorso. E' l'effetto Green pass sulla campagna d'immunizzazione di massa, dopo la decisione del governo di estendere l'obbligatorietà del certificato verde per una serie di attività al chiuso, dai ristoranti alle palestre. In Fiera a Padova sono tornate le code per accedere ai padiglioni 6...