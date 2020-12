LA SITUAZIONE

PADOVA Nove decessi e 438 nuovi casi di coronavirus nel giro di 24 ore. E' il quadro riportato nell'ultimo bollettino di Azienda Zero, che fotografa l'andamento della pandemia in provincia di Padova tra martedì e mercoledì. I positivi al tampone sono 20.471. Nei reparti Covid dei vari ospedali del padovano si trovano 564 persone ricoverate. Scende lievemente la pressione ospedaliera, rispetto l'ultima rilevazione si contano cinque degenze in meno. Gli assistiti in gravi condizioni, costretti in un letto di terapia intensiva, sono 89. La rete ospedaliera trova sostegno dagli ospedali di comunità del territorio, strutture intermedie che accolgono pazienti in via di stabilizzazione. Villa Maria, clinica convenzionata a Padova, ha in carico un paziente. Altre 14 persone sono nell'ospedale di comunità di Conselve, 10 a Camposampiero, 27 a Montagnana e 16 a Piove di Sacco.

Un abbraccio è vita, vicinanza e calore. Poco importa se avviene nelle modalità asettiche di un congegno che rende questo calore quasi artificiale. E ancor meno se le braccia che avvolgono il corpo di una persona, tanto fragile quanto cara, sono sigillate. Ma è già molto che possano sfondare la parete trasparente, che finora ha separato parole, emozioni ed affetti, in un'altra dimensione. La stanza degli abbracci, installata da pochi giorni all'esterno della Residenza per anziani Al Parco di Galzignano, vuole restituire, proprio nell'imminenza del Natale, ad ospiti e parenti quel minimo di calore spento dal Covid. A volerla installa, all'esterno della struttura di Galzignano, è stata la società Dolce che gestisce la struttura. L'invenzione è semplice, ma nello stesso tempo sicura. Tanto è bastato per restituire a più di qualche ospite e ai suoi famigliari un sorriso. Accompagnato da qualche lacrima di commozione. Tecnicamente la stanza degli abbracci hanno spiegato i responsabili della Residenza è costituita da una grande tenda, con ingressi separati. Dall'ingresso collegato ai locali della casa di riposo entrano gli ospiti. Dall'esterno entrano invece i famigliari. In mezzo a loro continua ad esserci un rigido panello trasparente, simile a quello che in altre casa di riposo ha tenuto separati i congiunti. La parete posta dalla parte del visitatore, è dotata di due fori dove infilare le braccia, che finiscono avvolte da due manicotti con dei guanti alle estremità. E' attraverso queste protezioni che il visitatore potrà avvolgere in un abbraccio il proprio anziano. Non lo potrà baciare. Ma sicuramente far arrivare oltre il pannello quella carica affettiva finora sottratta dal Covid al linguaggio del corpo. Gli ospiti e gli anziani hanno accolto la novità dell'installazione sperimentata dalla Casa di Riposto con un gradito regalo di Natale.

In una settimana il Coronavirus si è portato via Lino Baldo. Aveva 84 anni, persona conosciutissima a Carmignano di Brenta sia per l'attività imprenditoriale, per l'impegno nella vita cittadina, per le sue capacità ed intuizioni e per la condotta morale di persona buona ed onesta. Vedovo da quattro anni, lascia il figlio Paolo e le figlie Marisa e Daniela. Quest'ultima è consigliere comunale con referato alla Cultura, e poi le nipoti Ginevra, Costanza, Isabel ed Angelica. Seguendo l'esempio del padre, il signor Lino, studiando di sera al Rossi a Vicenza che raggiungeva in moto, assieme ai fratelli, ha fondato l'azienda Baldo Termotecnica e la Erogas SpA per la distribuzione del gas metano in cinque Comuni. Ha contribuito a dare lavoro a tante famiglie ed allo sviluppo dell'economia locale ed ancor più ad insegnare una professione a tante persone. Per lui era fondamentale lo studio - ricorda la figlia Daniela docente al liceo artistico Fanoli di Cittadella - essere persone preparate nella vita, mai improvvisate. E' stato un grande maestro, una persona vulcanica, ma con la giusta riservatezza. Appassionato di sport, nuoto e tennis condiviso con la famiglia, del mare, della montagna soprattutto della zona delle Dolomiti. Faceva parte del locale coro Gruppo Amici della Montagna e poi suonava l'ottavino nella banda cittadina. Anche quando era in pensione non smetteva mai di collaborare in azienda. Se l'età aumentava, assolutamente no lo spirito creativo e l'ingegno. Le esequie sono in definizione, alcuni familiari sono positivi asintomatici. Sempre ieri nell'ospedale della città murata, un'altra vittima di Coronavirus. E' il signor Armando Saggiorato, 74 anni di Tremignon di Piazzola sul Brenta. Anche per lui le esequie non sono fissate nell'attesa che alcuni familiari si negativizzino.

Il coronavirus si è portato via un tassello importante dell'associazionismo di Borgo Veneto: è mancato infatti Antonio Picelli, 78 anni, di Santa Margherita d'Adige. Era ricoverato al Covid hospital di Schiavonia. Antonio era uno dei fondatori della sezione locale dell'Associazione nazionale combattenti e reduci e cofondatore della sezione di Borgo Veneto dopo la nascita del nuovo Comune, frutto della fusione fra tre municipalità.

Lucio Piva

Michelangelo Cecchetto

Maria Elena Pattaro

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA