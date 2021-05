Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Non c'è da farsi illusioni. Il turismo a Padova non decollerà almeno fino all'anno prossimo. Nei primi tre mesi dell'anno ci sono stati 37.483 arrivi. Nel 2019 erano 138mila. Le presenze, ovvero contando le notti, sono 142.288, al posto di 442mila.Il confronto lo facciamo sull'anno buono ovviamente. Perchè il 2020 è stato una tragedia. Nell'arco dei 12 mesi, per dare l'idea, gli arrivi sono stati 675mila. L'anno prima,...