LA SITUAZIONE

PADOVA «Noi ci proviamo, siamo pronti. Speriamo non sia pronto anche il virus». Cristina Piva, assessora all'Istruzione del Comune di Padova, riesce a rispondere al telefono solo dopo le otto di sera. Quella di ieri è stata un'infinita giornata di vigilia condita da riunioni e contatti telefonici con i collaboratori e con tutti i dirigenti scolastici. Il conto alla rovescia è infatti terminato: dopo il lungo periodo a casa, oggi 1.800 bambini torneranno negli asili comunali. A riaprire i battenti questa mattina saranno 17 nidi e 10 scuole d'infanzia, a cui si aggiungono 2 centri d'infanzia (scuole che propongono un percorso unificato tra nido e materna). Ieri alcuni asili paritari hanno anticipato l'apertura ma la grande maggioranza di questi aprirà invece lunedì prossimo.

I NUMERI

Gli asili del Comune di Padova ripartono nello stesso giorno in cui scattano anche i test d'ingresso dell'Università e i corsi di recupero per gli studenti delle scuole superiori che hanno terminato l'ultimo anno scolastico con delle insufficienze. Complessivamente, quindi, tra domani e i prossimi giorni la ripartenza post-Covid riguarderà oltre 14 mila bambini e ragazzi. Le scuole elementari, medie e superiori statali riapriranno invece lunedì 14 settembre. Per queste ultime ci sono ancora diversi problemi logistici perché la Provincia non è stata in grado di reperire spazi a sufficienza: per molti istituti sarà necessaria una turnazione nelle aule e le classi dovranno sostenere un giorno alla settimana di didattica a distanza. I presidi stanno mettendo a punto la nuova organizzazione.

PALAZZO MORONI

Ieri l'assessora Piva si è occupata principalmente dell'età zero-sei, la fascia che riprenderà l'attività oggi. «Partiamo già col servizio mensa e lo stesso varrà per le scuole primarie che inizieranno tra due settimane. Abbiamo fatto una formazione totale per insegnanti, educatori e altro personale. Tutti sanno come rispettare le norme anti-Covid». L'assessora Piva fa il punto della situazione ma deve interrompersi perché il suo telefono squilla di continuo. «I bambini naturalmente non avranno mascherine - prosegue -, nessun tipo di protezione. Ogni gruppo di bimbi sarà circoscritto e senza interferenze, in modo da evitare che un eventuale contagio possa diffondersi. Ci sarà un educatore ogni 8 bambini».

LA VISITA

La prima struttura a cui l'assessora Piva farà visita, questa mattina, è il nuovo asilo nido comunale di via del Commissario in zona Crocefisso. All'orgoglio per l'avvio di una nuova attività per l'infanzia si affianca una storia decisamente singolare. La costruzione di questo asilo è durata quasi 6 anni perché nella primavera del 2016 l'azienda aggiudicataria dell'appalto era stata estromessa per alcuni presunti legami con la camorra. Il cantiere era rimasto dunque a lungo bloccato, prima che i lavori potessero ripartire. Oggi è il giorno del debutto. Un debutto diverso da quello preventivato prima dell'emergenza Covid. «Gli accessi dei bambini - spiega l'assessora Piva - saranno ovviamente scaglionati».

I TIMORI

Ieri l'esponente del Pd ha verificato una lunga serie di dettagli. «Coi dirigenti scolastici abbiamo fatto il punto su aule, mense, turni e orari. Direi che ci siamo, noi siamo pronti a cominciare. Sappiamo bene cosa è appena successo a Verbania, dove un istituto superiore ha riaperto ed è stato subito costretto a chiudere per un caso di contagio, ma noi ci proviamo. Magari nel corso dei mesi saremo costretti a sospendere le attività di qualche sezione di bambini, a scacchiera, ma ora l'importante è cercare di tornare alla normalità».

Quello che parte oggi, dagli asili all'università, è un test per tutti. Tra due settimane esatte a Vo', paese simbolo dell'emergenza, l'anno scolastico sarà aperto dal presidente della Repubblica Mattarella.

Gabriele Pipia

