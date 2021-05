Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Nel fine settimana i primi mille padovani sono stati immunizzati con il vaccino Johnson & Johnson, che grazie alla singola somministrazione diventerà uno strumento cruciale per l'accelerazione della campagna vaccinale. Le inoculazioni sono avvenute in Fiera a Padova, tra sabato e domenica. Il vaccino della Janssen è il quarto a essere raccomandato nell'Ue per prevenire Covid-19 dopo i farmaci Pfizer, Moderna e...