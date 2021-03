LA SITUAZIONE

PADOVA Mentre la provincia di Padova sfonda il tetto dei novemila contagiati (le persone attualmente positive sono 9.092), l'Ulss Euganea fa scattare il nuovo piano per potenziare tutti gli ospedali. La terza ondata preoccupa, l'incubo di dicembre è ancora vivo e l'obiettivo è sempre lo stesso: evitare di trovarsi con tutti i reparti pieni senza avere letti a sufficienza per i nuovi pazienti Covid. Per questo motivo stanno aumentando i posti delle Terapie intensive e delle Malattie infettive in tutte le strutture della provincia: Schiavonia, Piove di Sacco, Cittadella e Camposampiero. Oggi i pazienti ricoverati per Covid nei quattro plessi sono 159 a fronte di 208 letti. Ipotizzando uno scenario ancor più drammatico, l'Ulss è in grado di arrivare facilmente a 230 posti.

Facilmente perché il piano è pronto e gli spazi per ampliarsi ci sono, ma la coperta ovviamente è corta: per aprire nuove terapie intensive servono anestesisti che vengono tolti dalle sale operatorie. Risultato? Le attività chirurgiche devono inevitabilmente calare, come già sta succedendo a Piove di Sacco. L'emergenza d'altronde chiama: il bollettino di ieri dice che in 24 ore sono stati registrati in provincia di Padova 328 nuovi contagi e 5 decessi.

L'ALTA PADOVANA

All'ospedale di Camposampiero i ricoverati per Covid sono 33. Da due settimane è tornata ad esserci una Terapia Intensiva dedicata esclusivamente ai pazienti colpiti dal virus con 8 posti immediatamente pieni. A Cittadella, dove all'inizio del mese è stato pure intubato un ventunenne, i pazienti colpiti dal virus sono 50. Qui si contano 18 posti di terapia semi-intensiva e 3 di terapia intensiva che potenzialmente potranno arrivare fino a 17.

IL PIOVESE E LA BASSA

A Piove di Sacco ci sono 14 pazienti in cura e proprio ieri sono stati attivati quattro posti letto di Terapia intensiva Covid che in caso di necessità potranno diventare sei.

A Schiavonia, tornato ad essere Covid Hospital a tutti gli effetti, i ricoverati alle prese con il Coronavirus sono 97. Nelle ultime settimane i posti Covid di degenza ordinaria sono passati da 70 a 98. La Terapia intensiva è raddoppiata, da 8 a 16. In caso di necessità potrà arrivare fino a 24 posti letto.

L'ATTIVITÁ

La macchina dei tamponi intanto prosegue al ritmo di seimila test al giorno. Rispetto ai mesi scorsi ora i molecolari hanno superato i rapidi: lo prevedono i protocolli adottati per far fronte al dilagare della variante inglese dopo i focolai esplosi due settimane fa a San Martino di Lupari e a Carmignano di Brenta. L'indice di positività rispetto ai tamponi effettuati nel territorio dell'Euganea si attesta sempre tra il 7 e l'8%, in linea con la media regionale.

Ieri il nuovo direttore generale Paolo Fortuna ha completato il giro degli ospedali facendo visita al polo di Piove di Sacco assieme alla direttrice della Funzione ospedaliera Chiara Bovo. «Ho avuto modo di incontrare, salutare e conoscere i direttori di struttura - spiega il dg Fortuna - ma soprattutto di scambiare con loro azioni e scenari per la programmazione delle attività future. Rimangono punti fermi della nostra gestione l'integrazione dei servizi, il lavoro di rete con gli altri presidi ospedalieri, la collaborazione tra reparti».

L'AZIENDA

Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Padova, aveva invece fatto il punto della situazione l'altro ieri. Considerando il plesso di via Giustiniani e il Sant'Antonio i posti-letto destinati ai pazienti Covid sono 215 e le persone ricoverate sono 168. Nelle tre terapie intensive si contano complessivamente 47 posti letto Covid e quelli occupati sono 36. Complessivamente i reparti sono pieni all'ottanta per cento. «La struttura è flessibile, siamo pronti ad intervenire nuovamente» ha assicurato il dg. A Padova come in tutti gli altri ospedali, lo scenario più tragico prevede l'ampliamento dei posti letto e la sospensione di molte altre prestazioni non Covid. Medici e infermieri sospirano e si preparano: «La terza ondata è già qui, ma speriamo non sia come le altre due».

Gabriele Pipia

