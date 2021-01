LA SITUAZIONE

PADOVA Le testimonianze quotidiane dalle case di riposo raccontano che gli infermieri sono più emozionati degli anziani. Se i primi sanno di trovarsi davanti a una vera svolta, i secondi spesso fanno spallucce: «È una puntura come un'altra». Il vaccino è invece l'unico modo per provare a fermare una strage e per questo motivo ora l'Ulss corre con l'obiettivo di fare il più in fretta possibile. La campagna anti-Covid è già scattata e ieri è stato ufficializzato il piano: entro sabato sarà terminato il primo giro di vaccini in tutte le 37 Rsa della provincia di Padova, dove troviamo oltre quattromila anziani e altrettanti operatori sanitari. A distanza di tre settimane scatteranno i richiami dei vaccini, fondamentali per completare il processo di immunizzazione.

LE DATE

Quella del 31 dicembre sarà ricordata come una giornata storica: un'anziana della casa di riposo Galvan di Pontelongo è stata la prima ospite vaccinata contro il Coronavirus. Da quel momento la macchina non si è più fermata. Lunedì pomeriggio i vaccini sono scattati all'Opsa di Sarmeola mentre ieri la campagna vaccinale ha riguardato Noventa (dove negli ultimi mesi sono stati registrati 13 decessi di anziani positivi al Covid), Conselve, Bovolenta e Monselice. Nella città della Rocca il piano ha interessato 96 persone. Sono stati sottoposti a vaccino ospiti e operatori che non avevano già contratto il virus in primavera, mentre la prossima settimana toccherà agli altri. Attualmente i positivi, tra anziani e lavoratori, sono 23.

LE PROSSIME

Oggi la task foce dell'Ulss sarà a Padova per somministrare il vaccino a ospiti e personale del Configliachi (residenza Breda) e dell'Oic Santa Chiara. Si parte oggi anche al Bonora di Camposampiero con le prime 60 dosi. Vaccini attesi invece domani nelle due residenze del Craup di Piove di Sacco, dove la conta dei decessi in questa terribile seconda ondata è già arrivata a quota 29. Una data-simbolo sarà quella di venerdì quando toccherà al pensionato Scarmignan di Merlara, colpito in primavera da 34 decessi. Serve il vaccino per scacciare definitivamente l'incubo.

IL PARERE

Roberto Volpe, presidente dell'Unione regionale delle case di riposo, giudica positivamente la campagna padovana: «Se il primo giro sarà terminato il 9 gennaio credo sia un ottimo risultato. Basti pensare che io gestisco una casa di riposo in Lombardia e mi è stato prospettato l'arrivo del vaccino per la fine del mese. Qui siamo molto più avanti. Credo che anche dal punto di vista operativo quella padovana sia la strada giusta: prima entra in gioco una task force dell'Ulss che somministra le dosi al personale delle case di riposo. Poi è lo stesso personale, adeguatamente istruito, a fare il vaccino agli anziani».

Volpe ricorda però che ci sono diverse case di riposo in sofferenza per la carenza di infermieri, dovuta alle quarantene per Covid ma non solo. «Stiamo già vedendo gli effetti dell'ultimo concorso pubblico fatto da Azienda Zero per lavorare nelle Ulss - sottolinea - Il rischio è che sempre più personale vada via dalle case di riposo private. Ma con meno infermieri bisognerà ridurre il numero degli ospiti e, di conseguenza, anche medici e Oss».

I DATI

I dati aggiornati a ieri sera dicono che nella provincia di Padova sono state somministrate complessivamente 3.097 dosi all'Ulss, 919 all'Azienda ospedaliera e 158 allo Iov. Vaccinazioni in corso anche per pediatri e medici di base. L'obiettivo regionale è completare la vaccinazione di tutti gli operatori sanitari entro fine gennaio per potersi concentrare nei mesi seguenti sugli altri cittadini, a partire dagli anziani e dalle categorie fragili.

Per quanto riguarda la vaccinazione di massa molti sperano possa a partire a febbraio e il Comune di Padova ha già acquistato delle tende speciali. Ieri alla Conferenza dei sindaci dell'Ulss 6 il presidente Alessandro Bisato (Noventa) ha proposto di istituire un tavolo con nove sindaci per coordinare la campagna.

Gabriele Pipia

