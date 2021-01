LA SITUAZIONE

PADOVA «Le galine sono più sogete ai virus. In gabia muoiono tute, se le moli sul tereno ne muore un quarto». Lo dice proprio in terricolo il presidente dell'Ascom, Patrizio Bertin, per esemplificare la situazione attuale. «Se la gente non può entrare nei negozi perché sono chiusi o deve fare la fila o non può andare al bar e nemmeno alla tavola calda la vedremo tutta raggrumata sul Liston e nelle piazze in questo fine settimana».

«Non capisco dunque la logica che ci ha penalizzato fino ad ora e che ci lascia pochi giorni per cercare di raddrizzare una situazione drammatica. Ci sono i magazzini pieni di merce ordinata e pagata in estate. I negozianti hanno voglia di aprire, la gente ha voglia di uscire».

«Questa è l'ultima occasione, vediamo se il governo che sta giocando sulla vita delle persone e dell'economia, lo capirà. Ma vedo solo confusione, incertezza e impreparazione. Io non sono negazionista anzi ho molta paura, ma se non teniamo aperto questo mese non voglio pensare a cosa succederà quando si comincerà a licenziare».

GLI SCONTI

Oggi e domani fascia gialla. È la grande occasione, liberi tutti. Negozi aperti, centri commerciali pure, bar e ristoranti anche (fino alle 18). Sabato e domenica aperti solo i negozi e i mercati, chiusi i centri commerciali (se non per i supermercati e le parafarmacie), sbarrati anche bar e ristoranti. Per approfittare delle vendite promozionali di cui è tappezzata la città bisogna saperci fare due volte quest'anno. I saldi infatti cominceranno solo il 30 gennaio per un accordo preso con la Regione, ma il resto è autorizzato.

I NUMERI

Maurizio Francescon, dirigente di Confesercenti, annuisce. «I saldi invernali normalmente partono il primo sabato di gennaio, ma Veneto, Emilia e Lombardia hanno deciso di posticiparli. Valgono 95 milioni di euro per Padova e provincia. Di questi, il 40 per cento si realizza nei primi tre giorni. Ma siccome nei 30 giorni precedenti si possono fare vendite promozionali, eccoci qui».

Sono giorni decisivi dunque per il commercio cittadino. «Il settore abbigliamento - nota Francescon - ha perso fra i 300 e i 350 milioni di euro rispetto al 2019. Stimiano che da qui a fine mese circa il 15 per cento degli esercizi chiuderà. Siamo intorno ai 240 su 1.600. Il settore ha perso fra il 42 e il 60 per cento del fatturato che vale fra i 900 milioni e il miliardo di euro in un anno».

Alla ristorazione è andata di poco meglio. «Le perdite sono fra il 35 e 40 per cento nell'anno, ma il periodo natalizio è stato pessimo. Con l'asporto e la consegna a domicilio è stato recuperato solo il 15 per cento del fatturato. Le chiusure calcolate sono fra il 4 e il 5 per cento, circa 150 locali: parliamo di bar, ristoranti ed esercizi con somministrazione al tavolo, un settore che ha perso fra i 110 e i 110 milioni di euro. Il commercio ambulante, invece, ha contenuto le perdite fra il 25 e il 30 per cento».

Facendo il confronto sui dati di fatturazione 2019-2020 scopriamo che solo pochi settori possono dire di averla sfangata. Gli alimentari ad esempio, sono in aumento, le società che fanno commercio via internet o intermediazione nelle consegne. Molto male i carburanti e le agenzie di viaggio. Si può pensare a un assalto ai negozi? «Non credo - aggiunge Francescon - i consumi sono diminuiti del 14 per cento e non è detto che i risparmi non vengano messi da parte».

Massimiliano Pellizzari dell'Associazione commercianti del centro è sempre stato critico sulle chiusure. Stavolta fa notare un'altra situazione postando una foto della discesa che dal cavalcavia Borgomagno porta all'Arcella piena di persone. È qui la festa? I negozianti e gli esercenti devono contingentare gli accessi, usare le mascherine, chiudere alle 18 o lavorare solo con il servizio d'asporto mentre esistono zone franche dove si può fare impunemente quel che si vuole. Stiamo cominciando a perdere la pazienza.

PUBBLICI ESERCIZI

Filippo Segato, segretario dell'associazione pubblici esercizi smorza da subito gli entusiasmi su un ritorno alla normalità. «Aprire bar e ristoranti per due giorni? Ma ci prendono in giro. Non è come schiacciare un interruttore. Bisogna acquistare le materie prime, programmare. Da quello che sento fra il 60 e il 70 per cento non aprirà proprio per niente. Perchè non dobbiamo pensare solo al centro ma anche alla provincia».

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

