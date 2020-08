LA SITUAZIONE

PADOVA La stragrande maggioranza dei medici di base ha dato la disponibilità a iniziare lunedì i test sierologici sul personale della scuola. Ma a fronte di una notizia positiva, ieri ne è arrivata una meno confortante e cioè che sono ben 21 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e quindi l'impennata dei contagi è una delle più elevate dall'inizio della pandemia. In serata, infatti, il report di Azienda Zero ha evidenziato nel territorio padovano un numero record di test positivi al Covid, che complessivamente tocca quota 4.503; in rialzo pure i ricoveri, che adesso sono 7 nel reparto di Malattie Infettive, mentre restano sempre 3 i degenti in Terapia Intensiva, dove rimane in prognosi riservata la bambina di 5 anni, anche se l'arrivo degli esiti degli accertamenti a cui è stata sottoposta hanno permesso ai medici di fare chiarezza sulla sua situazione clinica: i sanitari, come avevano ipotizzato fin dall'inizio, hanno avuto la conferma che alla positività al Coronavirus, si è sovrapposta un'altra infezione, una sindrome uremico-emolitica. Il germe che l'ha determinata è stato individuato e il Covid potrebbe averne favorito l'insorgenza, ma la genesi delle due patologie è assolutamente diversa. Nelle prossime ore la piccola paziente, che è sempre in isolamento e intubata, verrà nuovamente sottoposta al tampone, ma intanto oggi i pediatri che la monitorano costantemente proveranno lentamente a ridurre i sedativi che la tengono in coma farmacologico per valutare la situazione dal punto di vista neurologico: in pratica dovranno determinare se cervello e reni hanno riportato conseguenze.

LA RIUNIONE

Ieri pomeriggio, invece, hanno presenziato al webinar organizzato da Domenico Crisarà, presidente regionale Fimmg, quasi 300 medici di base e tantissimi hanno dato l'adesione a iniziare già oggi, andando nei 5 distretti dell'Ulss 6 a recuperare i kit, l'operazione di screening sui propri assistiti che lavorano nella scuola, utilizzando i test sierologici pungi dito, comunemente chiamati saponette. Ciascuno dovrà effettuarne una trentina nell'arco di due settimane, cioè da lunedì al 7 settembre, perché il personale che lavora nei plessi di statali e paritarie, dai nidi alle superiori, è di circa 2mila 100 unità, mentre i medici di famiglia sono 600.

«La maggior parte dei colleghi - ha detto lo stesso Crisarà - ha detto sì mettendosi a disposizione perché la scuola parta in sicurezza con insegnanti e bidelli non contagiati. Così facendo si garantiscono il diritto alla salute e alla salute. I medici padovani non hanno avuto dubbi nel dare l'adesione: ogni accertamento durerà al massimo 10 minuti, perché ne bastano solo 7 per la risposta. Se l'esito è negativo, la cosa finisce lì, in caso contrario il paziente viene preso in carico dall'Ulss che procede con l'effettuazione del tampone». «Devo essere sincero - ha aggiunto - e quindi ora posso dire che se i colleghi avessero voluto sollevarmi dall'incarico, sarebbe bastato che si fossero rifiutati di fare le analisi a docenti e bidelli. Così non è stato e quindi sono contento di essere stato confermato e di continuare a rappresentare professionisti seri e responsabili. Certo, i sanitari che hanno ambulatori di gruppo saranno agevolati in questo compito, ma anche quasi tutti gli altri hanno dato lo stesso la loro disponibilità. Già oggi inizieremo: abbiamo gli elenchi dall'anagrafe sanitaria di docenti e operatori della scuola e quindi cominceremo a fissare gli appuntamenti».

Il fronte del no annovera alcuni medici che sono soli in ambulatorio e temono quindi di non riuscire a far fronte all'organizzazione, soprattutto in caso di un esito positivo, che implicherebbe uno stop dell'attività per consentire anche al sanitario di effettuare il tampone; tra le perplessità sollevate da qualcuno c'è anche l'efficacia del test rapido che, in caso di positività, deve essere essere comunque poi convalidato dal tampone.

L'ULSS 6

Intanto l'Ulss 6 ha reso noto che in 6 giorni nei 5 distretti di città e provincia sono stati effettuati 4mila 500 tamponi sui turisti di rientro da Spagna, Croazia, Grecia e Malta.

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA