LA SITUAZIONEPADOVA «La situazione in quartiere è peggiorata, grazie anche alla sua posizione a Padova Est lo spaccio è intenso. Servirebbe maggiore presenza della Polizia non certo una diminuzione degli agenti». Lo assicura Paolo Manfrin portavoce del Comitato Stanga, che poi continua: «Si vedono benissimo le auto dei clienti che arrivano dal veneziano, uno dei punti peggiori è il kebab che aggrega gruppi di sbandati fino a tarda notte. Abbiamo un commissariato che è un punto di riferimento ma non è sufficiente, basti vedere gli...