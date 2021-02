LA SITUAZIONE

PADOVA La radiografia è impietosa. Fiaccati da aperture a singhiozzo, demoralizzati da ristori con il contagocce, dilaniati da tasse che comunque devono pagare, molti titolari di esercizi economici pensando di gettare la spugna. I dati della Camera di Commercio certificano in oltre 600 le chiusure dello scorso anno. Si dirà: è in linea con il 2019. Ma c'è una differenza. Quelli che restano aperti lo fanno per un atto di volontà imprenditoriale, per il coraggio di tentare e per non rinunciare anche alle briciole dello stato. Ma quando questa minuscola iniezione finirà allora si conteranno davvero i morti. E secondo le previsioni dell'Osservatorio Confesercenti redatte con centinaia di interviste fatte in questi giorni e suffragate dall'analisi del calo di volumi d'affari che viene registrato telematicamente per legge proprio dal 2020, saremo a oltre duemila entro quest'anno.

LE CHIUSURE

Per quanto riguarda la ristorazione, secondo i dati della Camera di Commercio, nel 2020 hanno chiuso in più di 300 fra bar, ristoranti e tavole calde. A soffrire di più sono i bar: nel 2020 hanno chiuso 142 attività, pari all'11%. Per quanto riguarda i ristoranti, invece, le chiusure registrate nel 2020 sono 157 (8,7%). Nel confronto con l'anno precedente in apparenza i numeri sono calati.

«Un dato che si spiega in due modi dice Nicola Rossi, presidente della Confesercenti del Veneto centrale prima di tutto, tutte queste attività hanno dei movimenti bancari bloccati, perché le banche sono ferme. In secondo luogo, probabilmente alcune sono in attesa dei ristori. Poi, chiuderanno. Il dato è quindi da considerarsi parziale, a maggior ragione perché è plausibile che la pioggia di chiusure debba ancora arrivare».

Lo confermano i dati dell'Osservatorio Economico di Confesercenti, che a inizio anno ha realizzato un sondaggio sulle previsioni per il 2021. «Secondo i dati dell'Osservatorio dice Rossi - sono circa 300 le attività di ristorazione che prevedono di chiudere, e questo è un numero che si somma a quello delle chiusure già formalizzate a dicembre. Nel complesso, potremmo avere circa 600 chiusure. In totale, sempre stando ai dati del nostro Osservatorio, le imprese che prevedono la chiusura entro l'anno in corso sono intorno al 5% del campione. Se parametriamo questo dato alle aziende del padovano, che sono quasi 37mila, parliamo di quasi 2 mila attività».

IL FATTURATO

Il comparto più danneggiato è quello del turismo: si va da -40% per gli alberghi a -68% per le agenzie di viaggio. Guide e accompagnatori hanno perso quasi il 100% del loro guadagno abituale. La percentuale di imprenditori intenzionati a chiudere è del 15%. È critica anche la situazione di discoteche (la perdita è del 74,8%), delle sale da ballo (-82,4%) e di chi organizza cerimonie (-67,3%). Nel commercio al dettaglio, soffrono di più i settori abbigliamento e calzature (-47,6%), i distributori di carburante (-28,4%) e gli ambulanti (-27,2%).

I PROBLEMI

«Incidono su questi numeri le conseguenze della pandemia in senso più ampio spiega Rossi dal blocco degli spostamenti allo smart working, fino alle conseguenze psicologiche di un clima di ansia e insicurezza per quanto riguarda per il futuro. Soffrono moltissimo coloro che lavoravano nel turismo: i servizi molto più delle attività ricettive, perché chi si è concesso una vacanza raramente si è affidato alle agenzie, che lavorano soprattutto con l'estero. È drammatica la situazione di chi opera con il tempo libero: discoteche, sale da ballo, attività ludiche e cerimonie. Parliamo di attività che nel corso dell'intero 2020 hanno tenuto aperto solo per qualche mese. Calano a picco le vendite anche nella moda, che pure non ha subito le chiusure più pesanti. Sui negozi interni ai centri commerciali, tuttavia, ha avuto un peso determinante la chiusura nel weekend. In generale incide anche la diffusione dello smart working: chi era abituato ad andare in ufficio tutti i giorni e ora lavora da casa ha meno bisogno di un certo tipo di abbigliamento formale. Pesa, infine, la condizione psicologica dei consumatori».

Mauro Giacon

