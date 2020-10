LA SITUAZIONE

PADOVA La prima onda d'urto è stata deflagrante. Duecento eventi rinviati tra Padova, Brescia e Mantova, oltre dieci milioni di fatturato in fumo, venti dipendenti costretti alla cassa integrazione. Ora la bomba pandemia è esplosa per la seconda volta, con effetti a questo punto incalcolabili. Anche se va detto che l'attività, già troppo compressa dai precedenti Dpcm per far quadrare i conti, non è mai realmente ripresa. E a maggior ragione la società Zed, diventata ormai un colosso dei grandi spettacoli dal vivo, rischia il collasso. «É dal 22 febbraio, con il rinvio del Circus-Theatre Elysium, che i nostri riflettori si sono spenti - annota con amarezza e preoccupazione Valeria Arzenton, tra i fondatori di Zed con Diego Zabeo e Daniele Cristofoli - Speravamo disperatamente in una ripresa autunnale, e avevamo riprogrammato gli spettacoli al Gran Teatro Geox e alla Kioene Arena, ma adesso l'incertezza è totale. Difficile dire cosa capiterà». Una cosa è sicura: senza aiuti mirati il futuro diventa una gigantesca incognita.

Da qui a fine anno vanno definitivamente in congelatore una decina di appuntamenti padovani. Rinviati a data da destinarsi tutti gli eventi dal concerto degli statunitensi OneRepublic (programmato per ieri alla Kioene) all'intramontabile Lo Schiaccianoci del Russian Classical Ballet dell'11 dicembre al Geox. C'è solo da sperare nella conferma del cartellone da metà gennaio, che dovrebbe essere inaugurato da Finalmente live di Marco & Pippo. «Per un'attività come la nostra - aggiunge Arzenton - è impensabile procedere in questo modo, è uno stillicidio. Il nostro lavoro si basa sulla programmazione a lunga distanza, sulle prenotazioni, sullo sbigliettamento in prevendita: tutto saltato, e non per colpa nostra. Non siamo stati messi in condizione di lavorare».

Dal punto di vista di Zed, c'è poco da discutere. «Facciamo l'esempio più semplice, l'utilizzo del Geox. La capienza è di 2600 posti ma in base alle disposizioni ne potevamo usare duecento. Folle programmare in queste condizioni. Uno spiraglio era arrivato il 15 giugno con l'ordinanza di Zaia che garantiva metà capienza, ma non c'erano i tempi tecnici per riorganizzarsi. Quindi, ci siamo rimboccati le maniche per l'autunno ed ora eccoci di nuovo daccapo».

Su dodici mesi, a conti fatti Zed quest'anno ne ha lavorati due. La perdita economica ammonta al 97%. Ma nessuno ha intenzione di gettare la spugna senza lottare. Si sta già lavorando per l'autunno del 2021 «perchè finchè abbiamo la passione e un euro in tasca non ci vogliamo arrendere». In ballo ci sono nomi come Ian Anderson dei Jethro Tull. Inutile dire che la società era attrezzata per rispettare tutti i protocolli ma, per i motivi di cui sopra, ogni sforzo è stato finora inutile. «Ormai guardiamo direttamente alla stagione del prossimo anno, sperando in bene».

Come altre società di organizzazione di spettacoli dal vivo, ora Zed chiede al premier Conte un aiuto concreto ma non a pioggia. «Servono interventi mirati, ad esempio il calo dell'Iva sui biglietti dal 10 al 4 per cento e il ristoro di parte del fatturato. É giusto che il pubblico sovvenzioni gli enti lirici o le fondazioni, ma non si può dimenticare che anche il nostro settore privato, con rischio imprenditoriale, muove un mondo fatto di migliaia di lavoratori specializzati. Senza contare i grandi numeri del nostro pubblico, proprio per i nostri spettatori non vogliamo neppure pensare, a costo di grandi sacrifici, di non far ripartire l'attività appena possibile a pieno regime».

