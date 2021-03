Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA La notizia che tutti aspettavano arriva da Amsterdam a metà pomeriggio: il nuovo via libera dell'Ema al vaccino AstraZeneca consente di sbloccare in provincia di Padova seimila appuntamenti che erano stati sospesi in via precauzionale dallo scorso martedì. Sono quasi tutti dipendenti delle scuole ma in attesa ci sono anche 300 veterinari. Le loro prenotazioni dovranno essere ricollocate e già ieri l'Ulss Euganea si è...