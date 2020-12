LA SITUAZIONE

PADOVA La giornata-simbolo è stata quella di domenica, ma il vero piano di vaccinazione entra nel vivo oggi. Alle prime 220 dosi di vaccino somministrate nel V-Day ora ne fanno seguito altre 7.800. Hanno iniziato ad arrivare ieri all'Azienda ospedaliera di Padova e saranno distribuite in questi giorni nelle sedi dell'Ulss e allo Iov. Ulteriori 7.800 dosi saranno consegnate a Padova la settimana successiva, tra il 4 e l'11 gennaio. Il cronoprogramma della Regione prevede 34.445 dosi consegnate in tutta la provincia di Padova entro il 25 gennaio. Saranno destinate in via prioritaria a chi lavora nelle strutture sanitarie ma anche a ospiti e personale delle case di riposo. Poi, nei mesi successivi, toccherà al resto della popolazione partendo da chi è più fragile e più avanti con gli anni.

IL METODO

Le prime fiale sono arrivate in Veneto già sabato sera con un volo militare da Pratica di Mare a Villafranca (Verona) e sono state poi custodite all'interno della caserma Salomone di Padova. Il policlinico di via Giustiniani domenica ha smistato le 780 dosi iniziali destinate a tutta la Regione e ora l'Azienda ospedaliera rimane il punto di riferimento per lo stoccaggio e la distribuzione nell'intera provincia di Padova. Domenica si sono vaccinati 90 operatori sanitari dell'Azienda ospedaliera, 110 dell'Ulss e 20 dello Iov. La fascia di età più numerosa è stata quella dei sanitari tra 50 e 59 anni. Ora si continua: le dosi settimanali arriveranno a scaglioni e quasi tutti i giorni saranno previste sessioni di vaccinazioni per il personale sanitario. Le direzioni stanno mettendo a punto i calendari e raccogliendo le adesioni tra medici, infermieri e oss.

I PROTAGONISTI

Tra i primi a vaccinarsi domenica mattina c'era il dottor Fabio Baratto, il primario di Schiavonia che a fine febbraio ha avuto in cura il settantottenne Adriano Trevisan di Vo', il primo paziente italiano morto dopo esser risultato positivo al Coronavirus. Baratto guida il reparto di Terapia intensiva dove attualmente risultano occupati 23 posti-letto su 24. «È stata una giornata simbolica e meravigliosa. Siamo riusciti ad avere le prime dosi del vaccino entro la fine di questo 2020 ed è un risultato mondiale davvero straordinario - sorride - Ad aprile era difficile anche solo sperarlo. Nella Rianimazione si sono vaccinati due medici e tre infermieri seguendo il criterio dell'età, il richiamo con la seconda dose è già fissato per il 19 gennaio. Intanto continuiamo a ricevere in media 10 nuovi pazienti a settimana con numeri che non calano ancora». Negli ultimi giorni molti sanitari hanno descritto il proprio vaccino come «il miglior regalo di Natale» ma Baratto guarda oltre: «Il vero regalo sarà quando si sarà vaccinata tutta la popolazione e potremo così riprendere la nostra vita normale».

IL TUNNEL

Sorride anche la collega Lucia Leone, che guida il reparto di Malattie infettive e l'area Covid ad alta intensità di cure. «Vaccinarmi è stato molto emozionante. Dopo mesi senza mai uscire dal tunnel - racconta - finalmente questa giornata ci ha dato un po' di luce. Dal 21 febbraio siamo esposti a rischio contagio con notevoli preoccupazioni nella vita lavorativa ma anche a casa perché viviamo col timore di poter portare l'infezione ai nostri cari. Oggi fare la vaccinazione significa pensare di poter tornare presto ad una vita normale e in sicurezza. Il 19 gennaio avrò il richiamo e poi servirà un'altra settimana: a quel punto lo stato di immunità potrà considerarsi completo».

La dottoressa Leone guida tre sezioni con 150 posti-letto di cui solo quattro liberi. «Anche in questo weekend natalizio abbiamo avuto molti ricoveri - spiega -, per fortuna abbiamo anche tante dimissioni visto che rispetto alla prima ondata l'età-media si è abbassata. Il vaccino comporta una campagna enorme con notevoli sforzi anche dal punto di vista significativo, ma ci permette di guardare alò futuro con più fiducia. La giornata di domenica è stata un mix di gioia, felicità, commozione, emozione e tutti i sinonimi possibili. Tra i nostri medici hanno aderito tutti».

IL SACERDOTE

Dentro l'ospedale di Schiavonia ha vissuto per tutto il mese di novembre il cappellano Don Marco Galante, che definisce questo V-Day «un giorno di speranza e di rinascita». Poi riflette: «Vedo che c'è sempre una fortissima solidarietà interna tra gli operatori sanitari mentre temo che ci sia meno solidarietà dall'esterno: da fuori, dalla gente, non c'è più quel riconoscimento al lavoro negli ospedali che invece c'era la scorsa primavera».

LA RAGAZZA

Maria Vittoria Bonavina ha 26 anni, è un medico Usca in servizio dal primo ottobre e si occupa dell'assistenza domiciliare dei pazienti Covid assieme ai medici di base. Anche lei è stata tra i primi a vaccinarsi e davanti alla collega più anziana che le somministrava la dose tremava dall'emozione. «Se penso alla mia esperienza di questi mesi - assicura Maria Vittoria - mi vengono in mente solo nomi, non fatti. Perché alla fine, come diceva sempre un mio professore, il medico cura la persona malata, non la malattia».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA