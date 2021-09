Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA La campagna vaccinale rallenta. Proprio quando ci sarebbe bisogno dell'ultimo colpo d'ala per mettersi in sicurezza sono gli indecisi (o renitenti) a far segnare il passo. Sono passati i tempi in cui l'Ulss 6 vaccinava 10.644 persone al giorno esprimendo tutto il suo potenziale specialmente con i padiglioni 6 e 8 della fiera che lanciati al massimo della potenza avrebbero un potenziale di 13mila dosi. L'altro giorno invece...