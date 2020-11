LA SITUAZIONE

PADOVA L'onda continua a farsi sempre più travolgente. Dal report regionale di ieri emergono in tutta la provincia di Padova 436 nuovi contagi e un altro decesso: quello di una signora anziana di Monselice. I pazienti attualmente positivi sono 6.395 mentre i ricoverati sono 176, di cui 36 in Terapia intensiva. Da Padova a Schiavonia, da Cittadella a Piove di Sacco, passando per i due poli di Camposampiero: in ogni ospedale ormai cresce il numero di persone prese in cura a causa del Covid.

LA VITTIMA

L'ultima vittima viveva a Monselice. La Città della Rocca piange Sara Frasson, deceduta a 82 anni all'ospedale Madre Teresa di Schiavonia dove era ricoverata. La signora Frasson viveva in centro e chi la conosceva la descrive come una donna «riservata ma cordiale, benvoluta dai vicini». Negli ultimi tempi, con l'avanzare dell'età, capitava più di rado di vederla a passeggio in paese, ma di tanto in tanto, magari a braccetto con una delle figlie, amava ancora fare due passi nelle vicinanze di casa. La sua scomparsa ha rattristato profondamente quanti la conoscevano e le volevano bene. Intanto nella Città della Rocca continua a lievitare il numero dei positivi al Covid. Ieri i contagiati sono saliti a 17, tutti in sorveglianza passiva, come ha spiegato il sindaco Giorgia Bedin. «Augurando loro una pronta guarigione - ha affermato il primo cittadino - si invita la cittadinanza al corretto e costante uso della mascherina e a limitare gli spostamenti non necessari».

A LEGNARO

Preoccupazione anche a Legnaro, dove da ormai una settimana sono stati segnalati dei casi di bambini positivi alla scuola primaria del capoluogo, ma anche della frazione di Volparo. Ieri si è diffusa la notizia che anche un docente delle scuole medie ha contratto il Covid.

«Siamo preoccupati e vorremmo un'informazione più puntuale da parte della scuola, anche per evitare poi che si diffondano notizie magari non vere, ma soprattutto perché sia garantita la sicurezza dei nostri figli» spiega un papà.

Da parte del sindaco Vincenzo Danieletto arrivano le rassicurazioni: «Sono in contatto diretto con la scuola e con il dirigente scolastico per garantire la massima sicurezza ai ragazzi e alle loro famiglie, così come ai docenti e al personale delle nostre scuole». Ora per le classi della scuola media che sono state coinvolte dai casi di positività si sta provvedendo all'attivazione delle lezioni a distanza.

Il dirigente Paolo Sterlicchi ricorda che «la scuola sta seguendo i protocolli e le indicazioni del servizio di igiene e sanità pubblica dell' Ulss 6 Euganea con cui siamo in costante contatto. Sto personalmente girando nei miei plessi e insieme ai docenti stiamo garantendo un clima sereno e di collaborazione di concerto con l'amministrazione comunale».

Nicola Benvenuti

Camilla Bovo

