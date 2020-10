LA SITUAZIONE

PADOVA L'elenco si allunga e arriva a quota 18. Un altro professore e un'altra studentessa dell'istituto Einstein di Piove di Sacco sono risultati positivi al Covid. L'insegnante si è sottoposto ieri mattina al test rapido e ora attende l'esito del tampone di controllo, la ragazza invece aveva fatto il tampone lunedì per conto proprio. Vanno a sommarsi ad altri 15 alunni risultati positivi martedì in seguito alla comunicazione di un docente: «Sono stato contagiato». L'Ulss attende l'esito di tutti i tamponi di controllo: uno è già risultato positivo, per gli altri i risultati sono attesi oggi. Intanto 24 insegnanti, colleghi del docente che ha contratto il Covid, ieri mattina si sono messi in coda al distretto di Piove di Sacco per sottoporsi al test rapido. Ventitré sono risultati negativi, uno appunto è positivo.

Il lavoro dell'azienda sanitaria non finisce qui. Il Dipartimento di Prevenzione sta ricostruendo i contatti degli alunni e dei professori. Va capito se il contagio è avvenuto sicuramente all'interno delle mure scolastiche oppure se vi siano state altre occasioni di incontro come per esempio feste e attività sportive.

LA PRESIDE

Quello scoperto martedì mattina all'Einstein è il più grande focolaio in una scuola del Veneto da quando, tre settimane fa, gli istituti hanno riaperto. Martedì sono stati subito controllati 93 alunni liceali e tre docenti. Tre classi sono state messe in isolamento. «Siamo pronti a partire con la didattica a distanza - assicura ora la dirigente scolastica Alessandra Buvoli - Non è stato possibile iniziare immediatamente perché tutti i docenti delle classi interessate sono andati a farsi il test rapido, ma adesso ci siamo. L'obiettivo è dare continuità ai nostri ragazzi e non far perdere giorni di lezione. Siamo frastornati, certo, ma vogliamo andare avanti».

I NUMERI

Martedì nei vari punti di accesso dell'Ulss sono stati effettuati più di 500 tamponi ad alunni di varie età, 1.500 a livello generale considerando anche gli adulti. I test rapidi per ora sono stati adottati solo nel caso di Piove di Sacco (dove sono state considerate l'età dei ragazzi e l'alto numero di studenti da controllare) ma questa prassi sarà applicata sempre più spesso. Sul tema delle scuole è intervenuta ieri mattina anche Patrizia Benini, direttrice sanitaria dell'Ulss 6 Euganea. «Prima del caso di Piove di Sacco erano capitati pochi casi di positivi dentro le scuole e in ogni caso non c'era mai stato un passaggio da alunno ad alunno. Erano sempre stati casi singoli di giovani contagiati all'esterno. Ora attendiamo di avere maggiori informazioni sulla situazione di Piove di Sacco».

LE MASCHERINE

L'altra questione di grande attualità resta quello della prevenzione. Il governo ha approvato ieri un decreto che prevede l'obbligo di mascherine all'aperto (eccetto alcuni casi, come quando si cammina da soli in un luogo isolato e quando si fa attività sportiva). Non sarà necessaria dunque l'ordinanza del sindaco Giordani che pochi giorni fa aveva annunciato: «Attendo fino a mercoledì, poi se serve agisco io». L'aspetto su cui il Comune può agire eccome, semmai, è quello dei controlli. Nei giorni scorsi il sindaco e l'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina si sono detti preoccupati davanti a certe scene che si verificano soprattutto alla sera nelle piazze del centro, con decine di giovani assembrati senza dispositivi di protezione. I controlli saranno sicuramente potenziati (sabato scorso in piazza dei Signori c'era il presidio fisso di un'unica pattuglia che da sola non poteva certo fare monitorare ogni situazione) e il piano d'azione sarà varato nelle prossime ore.

Ieri mattina il prefetto Franceschelli ha presieduto il comitato sull'ordine pubblico e la sicurezza. Era presente la sindaca di Monselice per parlare del passaggio del Giro d'Italia fissato per il 16 ottobre, ma anche delle ultime chiusure di tre locali per mancato rispetto delle norme anti-Covid. «Sui controlli siamo sempre stati e continueremo ad essere attenti, proseguiranno sui locali e saranno intensificati per quanto riguarda l'uso delle mascherine» spiega il prefetto lasciando poi intendere che non c'è, per adesso, l'intenzione di impiegare anche i militari dell'esercito come reso possibile del decreto: «I militari per ora continuano a lavorare seguendo la loro vocazione principale, ovvero il controllo degli obiettivi sensibili».

Gabriele Pipia

