LA SITUAZIONEPADOVA L'attesa è finita, domani si parte. Con le lezioni in presenza al cento per cento, con i supplenti individuati quasi ovunque e con la nuova piattaforma per il controllo del Green pass pronta all'uso. E di questi tempi - con la variante indiana che morde e i ricoveri che aumentano - questa ripartenza è già un'ottima notizia. Ma qui iniziano i problemi, che sono tanti e ancora irrisolti. Il primo: domani entra in vigore...