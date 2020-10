LA SITUAZIONE

PADOVA L'altro ieri i nuovi casi di Covid registrati in tutta la provincia erano stati 97, ieri il bollettino della Regione si è fermato a quota 29 ma è arrivato solo il report di metà giornata. Continua ad aumentare, in ogni caso, la curva del contagio nel Comune di Padova. Attualmente le persone positive sono 884 mentre quelle in isolamento 1.193 (di cui 289 contagiate). L'altro dato fondamentale per capire la situazione è quello relativo ai ricoveri. Ad oggi le persone in ospedale sono 34 e quelle in Terapia intensiva sono sei (cinque all'Azienda ospedaliera di Padova e una a Cittadella).

I due principali focolai sembrano circoscritti (20 contagiati all'istituto superiore Einstein di Piove di Sacco, 33 all'azienda Centro Carni Company di Tombolo), mentre dall'inizio dell'anno scolastico le scuole dove è stato registrato almeno un caso di Covid sono 68 (per un totale di 80 minori e 10 insegnanti positivi). Situazione sotto controllo anche al Comune di Padova, dove lunedì è emersa la notizia di un dipendente del Settore Edilizia Privata (sede a Palazzo Sarpi) positivo. «Il settore conta oltre tenta lavoratori che attualmente sono in automonitoraggio per vedere se per caso ci sono dei sintomi - spiega l'assessora al Personale, Francesca Benciolini - Saranno sottoposti al tampone tra dieci giorni. Noi stiamo monitorando la situazione, di certo distanze di sicurezza e altre misure di prevenzione sono sempre state adottate. I dipendenti si sono dimostrati molto seri e responsabili».

IL PRIMO CITTADINO

Ieri il sindaco Sergio Giordani ha diffuso anche una lunga nota per commentare il decreto del Premier Conte che entrerà in vigore da oggi. «Se da un lato è necessario che tutti rispettiamo le norme, comprendendo che rientrano in una strategia che mira a evitare una nuova chiusura generalizzata e immagino siano state varate sulla base del parere di esperti, medici e scienziati, dall'altro come sindaco non posso che appellarmi con forza al Governo e alla Regione perché siano trovate forme di sostegno rapide e accessibili per le categorie che vengono penalizzate da misure volte alla tutela della salute pubblica. Il settore della ristorazione e della somministrazione è uno dei pilastri delle economia delle città d'arte come Padova. Vanno nella direzione giusta i provvedimenti già adottati da Roma per calmierare gli effetti della chiusura primaverile e della conseguente minore attività dei mesi successivi e anche come amministrazione abbiamo fatto molto sia con sgravi fiscali sia nel costruire un contesto di ripartenza in sicurezza che potesse sorreggere anche la ripresa di queste attività oltre che di tutto l'indotto cittadino».

«Penso che ora dall'esecutivo serva uno sforzo in più - prosegue Giordani - , i settori che subiranno limitazioni da qua in avanti devono prevedere contestualmente indennizzi e sostegni, perché diversamente avremo vaste fette di persone che entrano in una seria sofferenza finanziaria e come enti locali non disponiamo di risorse per alleviare queste situazioni. Anche il mondo dello spettacolo e dei lavoratori dello spettacolo è in crisi e ne risentono soprattutto le città come Padova che per la loro natura hanno un tessuto di settore ricco e variegato. Anche qui di intesa coi sindaci il Governo dovrebbe collaborare col territorio per trovare modalità mirate di intervento che oltrepassata la fase critica consentano alle comunità locali di non vedere dilapidato un patrimonio di competenze e attività costruito in anni di lavoro».

