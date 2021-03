LA SITUAZIONE

PADOVA In prima fila ci sono supermercati e negozi di alimentari. Tutti aperti, come nel lockdown totale di un anno fa. Ma questa volta, rispetto alla scorsa primavera, alzano la serranda anche molti altri tipi di attività. Dalle librerie alle fiorerie, dagli store di giocattoli alle rivendite di prodotti informatici. Oltre ovviamente ai servizi essenziali come edicole, tabacchini e distributori di benzina. Nel giorno in cui scatta la zona rossa chiudono cinquemila negozi in tutta la provincia di Padova (soprattutto quelli di abbigliamento e calzature) ma sono altrettanti quelli che possono continuare a tenere aperto. Prevedono un calo dei clienti per via delle forti limitazioni agli spostamenti, ma resistono contribuendo a tenere vivi quartieri e centri storici. Senza scuole, senza sport e senza manifestazioni, i negozi aperti restano tra le poche certezze.

I TIMORI

I dati sulle attività di tutta la provincia, pubblicati nella tabella in questa pagina, sono stati elaborati dall'Osservatorio Economico Confesercenti del Veneto Centrale. I numeri più alti riguardano piccoli supermercati e altri negozi alimentari (577) seguiti da tabacchini (498) e rifornitori di carburante (330).

Per tirare un bilancio sugli affari in zona rossa bisognerà attendere almeno il prossimo fine settimana, ma intanto il presidente Nicola Rossi dipinge un quadro tutt'altro che positivo. Il numero uno della Confesercenti padovana sa bene che molte delle attività costrette a chiudere rischiano di non riaprire dichiarando il fallimento. «Quella che stiamo affrontando è una crisi gravissima, molto profonda. Non ne usciremo facilmente - assicura Rossi - Il nostro territorio si fonda sulla micro e piccola impresa, il 95% delle aziende ha meno di 15 addetti. E ora il 25% rischia di chiudere se non ci saranno adeguati interventi. Una situazione di default per tutte queste imprese comporterebbe uno sconvolgimento incredibile per il territorio in termini occupazionali, di servizi, di fruizione. La chiusura, dettata dalla necessità di contenere i contagi, ha causato un dramma che si somma ad un altro dramma. Una vera pandemia economica».

LE PROPOSTE

Dopo le lamentele, ecco le richieste. «Per uscire da questa situazione le proposte del precedente governo sono del tutto inadeguate. Sono stati proposti dei rimborsi per chi ha avuto un calo di fatturato superiore al 33%, e questo margine va bene. Ma le perdite vanno calcolate nel modo corretto, parametrando il fatturato 2020 sul fatturato 2019. E i rimborsi vanno calcolati sulla perdita di fatturato subita nel 2020, rispetto 2019. Anche i continui e repentini passaggi da un colore all'altro non hanno sortito gli effetti sperati, anzi. Non solo non sono stati utili a contrastare la pandemia, ma hanno portato all'impossibilità di fare programmazione economica d'impresa».

LE BANCARELLE

Ieri si è fatta sentire anche l'Ascom tenendo alta l'attenzione sul comparto degli ambulanti: «La norma ricorda Ilario Sattin, presidente della categoria ambulanti prevede che i mercati siano chiusi con la sola eccezione del comparto alimentare e florovivaistico. Purtroppo alcuni Comuni hanno creduto di poter estendere anche al mercato le norme previste per il commercio in sede fissa. E' stata una mattinata di forte tensione con decine di colleghi che ci hanno chiesto lumi. Questo perché alcuni hanno potuto aprire il banco nel mercato e tutti gli altri hanno dovuto intraprendere il lungo calvario che da qui ci porterà fino a dopo Pasqua quando, forse, potremo riaprire».

Gabriele Pipia

