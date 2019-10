LA SITUAZIONE PADOVA Il problema parcheggi non è questione solo di numeri.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SITUAZIONEPADOVA Il problema parcheggi non è questione solo di numeri. Ma di sistema. Si possono avere decine di migliaia di parcheggi ma se non si sa indirizzare il pubblico dove ce ne sono di liberi la città si paralizzerà comunque. Stesso discorso se non si predispone un servizio pubblico efficiente e soprattutto preciso negli orari. Fatta questa premessa Padova ha una dotazione di quasi 10mila posti auto. Oggi sono 2.300 nei parcheggi scambiatori che arrivano a 4.200 con quelli in struttura ovvero in luoghi delimitati dove si paga il...