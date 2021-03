LA SITUAZIONE

PADOVA Il primo indice di preoccupazione riguarda i contagi: 2.516 nuovi casi nell'ultima settimana e Padova è di gran lunga la prima provincia del Veneto. Il secondo campanello d'allarme arriva dal pronto soccorso: un paziente su due viene ricoverato in ospedale, spesso direttamente in terapia semi-intensiva o addirittura in Rianimazione. Eccola, la terza ondata del Coronavirus. È riassunta negli appunti colmi di dati che Giuseppe Dal Ben, nuovo direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Padova, snocciola nel punto-stampa settimanale. Un aggiornamento necessario perché la situazione evolve giorno dopo giorno e non può lasciare tranquilli: attualmente nei due ospedali padovani i posti-letto per pazienti Covid sono 215 e le persone ricoverate sono 170. Reparti pieni all'80 per cento. «La struttura è flessibile, siamo pronti ad intervenire nuovamente» assicura il dg.

I POSITIVI

Il bollettino di ieri parla di 447 nuovi contagi e 10 decessi. Ma a preoccupare è il trend dell'ultima settimana, con una decisa impennata che ha raggiunto il picco mercoledì 12 marzo: 702 positivi registrati in 24 ore. «Nei giorni seguenti abbiamo raggiunto tra i 200 e i 300 positivi al giorno. Numeri elevati ma stabili. Speriamo non ci sia un'altra crescita perché stiamo già lavorando in una situazione molto pesante, la più complessa del Veneto» ricorda il dg. Padova conta 8.942 casi. La seconda provincia, Venezia, registra 2.500 positivi in meno.

GLI ACCESSI

Nei due pronto soccorsi, al Giustinianeo e al Sant'Antonio, gli accessi di pazienti Covid sono 40-50 al giorno su un totale che oscilla tra 250 e 300 accessi. «Il 46% dei pazienti finisce per essere ricoverato - sottolinea Dal Ben - Significa che chi arriva in pronto soccorso è già in condizioni decisamente serie. Arrivano codici rossi e arancioni. Al pronto soccorso non arrivano pazienti con codici bianchi o verdi. Questo è merito anche dei medici di medicina generale e delle unità speciali Usca che stanno facendo un importante lavoro sul territorio». Al pronto soccorso pediatrico arrivano invece tra i 15 e i 20 bimbi al giorno per casi di Covid ma nessuno di questi è stato ricoverato.

IN CURA

Continua ad aumentare, intanto, il numero complessivo dei ricoveri. «Il 9 marzo avevamo 125 ricoverati, oggi sono 170. L'andamento è in continua crescita e l'età media è di 67 anni. In Terapia intensiva siamo passati in una settimana da 28 a 36 pazienti e qui l'età media è di 61 anni».

L'Azienda ospedaliera suddivide i propri 215 posti letto Covid tra tre terapie intensive, una terapia semi-intensiva e altri cinque reparti di area non critica. È in fase di allestimento un reparto al decimo piano del monoblocco con altri 28 posti. Il piano concordato con la Regione prevede la possibilità di attivare ulteriori posti-letto Covid in caso di necessità.

LA CAMPAGNA

Fino ad oggi l'Azienda ha somministrato al proprio personale 16.532 dosi di vaccino Pfizer. Accanto agli operatori sanitari sono iniziate nei giorni scorsi le somministrazioni per i pazienti oncoematologici, per i trapiantati e per gli ultraottantenni ricoverati in ospedale, sempre utilizzando le dosi Pfizer. Ora l'Azienda sta dando supporto anche all'Ulss nella vaccinazione di massa con l'apertura pomeridiana del punto di via San Massimo.

Per quel che riguarda i tamponi, infine, in Azienda ospedaliera ne vengono eseguiti duemila al giorno e il tasso di positività si attesta tra il 7 e l'8%, in linea con la media regionale. «Devo dire grazie a medici, infermieri e oss - chiude il direttore generale Dal Ben - Stanno dando tutto quello che possono dare. È un periodo davvero complesso ma tutti stanno compiendo il massimo sforzo». Con la speranza che tra una settimana l'impennata non sia ancor più preoccupante.

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

