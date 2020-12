LA SITUAZIONE

PADOVA Il limite dei 200 ricoverati all'ospedale di Padova sembrava invalicabile. Ieri invece sono stati superati tutti i record con 219 pazienti di cui 29 in rianimazione. Nel primo caso significa che il bilancio fra i dimessi che di solito sono fra i 25 e i 30 al giorno e i nuovi ricoveri pende verso i secondi. E l'Azienda ospedaliera per ospitarli ha riconvertito a Covid il reparto della clinica medica 5. all'ottavo piano del policlinico, diretta dal professor Paolo Angeli. Un reparto che si occupa di epatiti e malattie del fegato, selezionando, fra l'altro i pazienti da trapiantare. Ovviamente i pazienti hanno dovuto essere trasferiti.

L'ATTIVITÁ

La situazione è seria, perchè il Giustinianeo continua a mantenere lo status di hub, cioè di ospedale faro del territorio, dove far arrivare tutte le urgenze più delicate, ma ha più pazienti di un ospedale interamente dedicato ai malati di Covid quale è Schiavonia.

Continuano gli interventi chirurgici e gli ambulatori ma ormai le prestazioni sono ridotte di oltre il 30 per cento e il sacrificio in termini di posti letto e di reparti si fa pesante. Quasi tutto il monoblocco è ormai Covid. Il terzo, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo piano sono stati sgomberati dai rispettivi reparti, soprattutto le Medicine. Se togliamo la radiologia e la piastra operatoria non resta molto.

LA RIANIMAZIONE

I posti in rianimazione dedicati al Covid sono esauriti. Sono 18 in rianimazione centrale, 18 al Sant'Antonio e 11 al policlinico. E ieri risultavano occupati tutti. Questo significa che si dovrà andare a pescare posti nelle altre rianimazioni e dunque si potrà operare di meno in quei casi che necessitano di terapia intensiva post-operatoria.

IL PIANO

Il direttore generale Daniele Donato che ha preso il comando dopo la partenza di Luciano Flor sintetizza. «Dove aumenta il fabbisogno noi aumentiamo gli spazi. Secondo il piano della Regione noi entro il 29 dicembre dobbiamo utilizzare ogni spazio a disposizione, per essere pronti quando il Veneto entrerà in fase 5A, una livello più critico dell'attuale. Per quanto ci riguarda all'incirca dobbiamo arrivare a 345 posti e aumentare di altri 6 posti letto la dotazione della rianimazione. Il fatto è che nel giro di 24 ore dobbiamo essere pronti a farlo».

E per quanto riguarda i vaccini come si procederà? «Ne avremo meno di un centinaio, andranno prima di tutto ai lavoratori impegnati nei reparti covid. Già parecchie decine si sono offerti, andremo in base all'età anagrafica».

OPERATO PAZIENTE COVID

L'altra notte il professor Stefano Merigliano ha operato il primo paziente ricoverato per Covid nel reparto di malattie infettive. Lo ha fatto in una sala operatoria dedicata e con dei colleghi che avevano già avuto e superato la malattia. Una équipe completamente covid-free verrebbe da dire. «Sì, il paziente aveva una peritonite e non potevamo attendere - spiega Merigliano direttore del Dipartimento di chirurgia e preside della Scuola di Medicina - ci siamo affidati alle linee guida internazionali. «Ormai stiamo rimodulando l'ospedale ogni giorno - continua - cercando di tenere in piedi i servizi essenziali con un lavoro di squadra fra i reparti con i quali siamo sempre in contatto». Questi pazienti poi vengono accolti un reparto appositamente attrezzato al monoblocco.

LE PRIORITÁ

Si era parlato qualche giorno fa di un protocollo per decidere gli interventi prioritari. «Lo stiamo definendo ma vorrei spiegare che non si tratta assolutamente di proporre una linea di demarcazione fra chi si deve salvare e chi no, ma fra chi ha una necessità assoluta perché il tempo lo condiziona, e chi può attendere. Un paziente che deve fare un intervento in chirurgia toracica importante ma non è oncologico può attendere due settimane, per programmare chi invece ha un bisogno estremo. Ieri ho operato un paziente con cancro all'esofago che era già stato preparato con il ciclo chemioterapico». E il vaccino? «Credo che più che un problema di dosi sarà un problema logistico. Noi abbiamo i frigoriferi a meno 80 gradi ma a Camposampiero ad esempio ci deve essere una squadra pronta quando arriva».

Mauro Giacon

