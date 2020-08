LA SITUAZIONE

PADOVA Il giorno dopo è il momento di fare la conta dei danni. Si tolgono gli alberi dalle strade, si spazzano i viali dalla sporcizia e si sturano i tombini. Se la provincia ha vissuto un incubo, anche in città il temporale di domenica ha fatto i suoi danni. In generale, da Trebaseleghe a Montagnana, i vigili del fuoco hanno effettuato 105 interventi. I comuni maggiormente colpiti, secondo la protezione civile regionale che ha stilato un elenco da sottoporre a Palazzo Balbi per la richiesta di contributi, sono Padova, Vigodazere, Baone, Torreglia, Cinto Euganeo, Galzignano Terme, Albignasego, Conselve, Agna, Ponte San Nicolò, Sant'Angelo di Piove, Brugine, Borgo Veneto, Arre, Campo San Martino, Piove di Sacco, Arzergrande, Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Bovolenta, Corezzola, Polverara, Monselice, Limena e Rubano.

DA VENEZIA

Il governatore Luca Zaia, ha chiesto lo stato di crisi, attivando la protezione civile. «Sono piovuti 52 millimetri di acqua in mezz'ora riferisce l'assessore alle Infrastrutture, Andrea Micalizzi . Se fosse accaduto solo qualche anno fa parleremmo di allagamenti e danni enormi: con gli interventi dell'ultimo periodo siamo riusciti ad arginare il problema. È stato un evento eccezionale e siamo pronti per aiutare le province vicine qualora ci fosse bisogno».

NEL CAPOLUOGO

Momenti difficili si sono vissuti in zona Brusegana, in particolare in via dei Colli, trasformatasi in un fiume in piena. Allagamenti ci sono stati anche in zona Chiesanuova dove solo la settimana scorsa sono partiti i lavori in via della Biscia per la nuova fognatura mentre Forcellini, che storicamente andava sott'acqua, ha visto un miglioramento anche se alcune vie si sono comunque allagate. Sono previsti dei lavori di rinforzo della rete fognaria anche in via San Salvatore a Camin.

«Per Brusegana nel 2018 avevamo messo a bilancio 700 mila euro per un bacino di laminazione, una sorta di vasca che poteva contenere l'acqua in eccesso spiega Micalizzi . Purtroppo all'epoca la Provincia non aveva concesso la sua parte di terreno perché ancora si ipotizzava di fare il nuovo ospedale a Padova Ovest. I soldi poi sono stati riallocati. So che i cantieri di questo genere sono impattanti e nel mentre creano fastidi ma hanno impedito, per esempio, alla zona tra Torre e Ponte di Brenta di finire sott'acqua, così come di limitare i danni tra via Forcellini e via Facciolati. I problemi di via Canestrini riguardano più che altro garage interrati e lì posso consigliare l'utilizzo di pompe per far defluire l'acqua».

NELLA CINTURA

Alberi abbattuti, strade allagate, garage e scantinati invasi dall'acqua. Anche la zona compresa fra Limena, Rubano e Selvazzano ha riportato i segni del forte temporale di domenica sera. A Limena fra gli interventi che si sono resi necessari la messa in sicurezza di un grosso albero caduto su via Fornace. Qui il consigliere Maurizio Martinello ha coordinato l'intervento che ha visto impegnati i vigili del fuoco, la protezione civile e la ditta privata chiamata dal Comune. E come annunciato dal sindaco Stefano Tonazzo, «i costi dell'intervento saranno a carico del privato che non ha provveduto alle potature di piante divenute ormai pericolose».

Ieri mattina i lavori sono proseguite a ancora per sistemare le aree interessate dalla caduta di rami e alberi. A Rubano la situazione più difficile l'ha vissuta il quartiere di via Rolandino a Sarmeola, uno dei punti critici dove i residenti hanno vissuto l'incubo dell'acqua in casa. Zona dove l'amministrazione comunale ha dato il via in queste settimane a un intervento da 320 mila euro per aumentare la portata delle condotte di scarico delle acque. A Selvazzano la situazione più critica in via Tagliamento con strade allagate e acqua nei garage.

NELL'ALTA

Al cimitero di Gazzo un albero presente all'entrata è caduto sulle tombe, travolgendole e rompendo le lapidi e la cappella gentilizia centrale. Per il forte vento il viale d'ingresso presenta ora tutti i cipressi sollevati dalle zolle e piegati quasi fino a terra. In via Riello una pianta di grosso fusto è precipitata sui fili dell'energia elettrica, privando della corrente l'intera via. La pioggia battente ha allagato sottoscala e garage, mentre a Grantorto, per il vento, qualche coppo è volato dai tetti. A San Giorgio in Bosco, lungo la statale Valsuagana, rami spezzati di un grosso albero hanno invaso la carreggiata e la protezione civile è uscita per liberare una proprietà da un una pianta abbattuta.

Silvia Moranduzzo

Germana Cabrelle

Barbara Turetta

