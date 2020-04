LA SITUAZIONE

PADOVA Il focolaio di Coronavirus registrato la scorsa settimana nella casa di riposo Maria Bambina di via San Massimo, dove oltre la metà delle ospiti è risultata positiva al tampone, ha mietuto le sue prime vittime. Alla conta dei decessi di persone affette da Covid-19 si aggiungono Teresina Simionato, 95enne di Noventa Padovana, e Maria Rossi di Saonara, 101 anni. Le due anziane sono spirate rispettivamente mercoledì 8 e venerdì 10 aprile. Erano due delle 66 ospiti, tutte donne, residenti all'interno della struttura Ipab convenzionata con la Ulss 6 e gestita dalle suore di Carità da oltre un secolo.

L'ALLARME

Dopo l'allarme scattato in diverse residenze per anziani della provincia, l'ampia campagna di tamponi eseguiti su ospiti e dipendenti ha portato alla luce una situazione ad alto rischio. Gli ultimi dati ufficiali vedevano in via San Massimo 38 anziane positive al Coronavirus, il 57% del totale, a cui si aggiungono 17 operatori contagiati. Numeri che, su disposizione della Ulss, avevano spinto a una riorganizzazione con il conseguente isolamento delle ospiti positive. Nei giorni precedenti la Pasqua il quadro clinico di Teresina Simionato e Maria Rossi è precipitato fino al decesso. Alcune altre ospiti sarebbero invece state dichiarate guarite in seguito all'esito negativo dei tamponi di controllo. Elementi che rendono la Maria Bambina una residenza da tenere sotto stretta osservazione, anche se la dirigenza si trincera nel silenzio. La direzione ha demandato alla reception le dichiarazioni: «La situazione è perfettamente sotto controllo. Sono tutti negativi, sia gli ospiti che il personale. Non c'è mai stato nessun contagio e nessun decesso» spiega il centralinista negando l'evidenza dei dati ufficiali dell'Ulss che tracciano i contorni di una situazione ben più grave e delicata.

LE VITTIME

Dopo una vita trascorsa nei campi a lavorare, a 101 anni è stata stroncata dal Coronavirus Maria Rossi, nata il 19 novembre del 1918. Nonna Maria era nativa di Pionca di Vigonza dove ancora oggi vive sua sorella Virginia di 100 anni. «Mia nonna proveniva da una famiglia di contadini - ha detto ieri Michela Pagnin, ex consigliere comunale di Saonara - ha sempre lavorato nei campi. Quando ha conosciuto mio nonno, Angelo Pengo si è trasferita a Camponogara nella Riviera del Brenta e successivamente a Saonara dove ha vissuto prima in via Morosini e poi in via Dei Vivai». Il racconto della nipote Michela Pagnin fotografa una donna dalle mille virtù che faceva della fede e della voglia di lavorare le sue principali forze: «Mia nonna non ha studiato, ma quando si trattava di lavorare nei campi era sempre in prima linea. È sempre stata generosa e non accettava che qualcuno restasse indietro. Aiutava i più fragili, aveva un sorriso contagioso. Negli ultimi tempi parlava a fatica, ma erano i suoi occhi che brillavano ed emanavano una luce meravigliosa a rallegrarci. Mi ha sempre detto che attraverso la fede tutto diventava più semplice».

Maria Rossi ha una figlia, Maria Emilia, mamma dell'ex consigliere comunale. E' stata proprio la figlia a seguirla anche due volte al giorno in casa di riposo dove la nonna si è ritirata nell'agosto del 2017. «Andavamo a trovarla e ogni volta ci riempiva di gioia con i suoi sorrisi e le sue carezze - ha proseguito Michela Pagnin - i problemi sono cominciati l'8 marzo quando hanno inibito ai parenti di poter far visita agli ospiti dell'ente. La salutavamo per telefono e cercavamo sempre di darle forza». Il dramma di Maria Rossi si è materializzato il 4 aprile quando dopo un tampone è emersa la sua positività al Covid-19. Da quel giorno è stato tutto più difficile, fino al decesso.

Nella medesima Casa di riposo si è spenta un'altra anziana ospite, Teresina Simionato, 95 anni che fino a qualche anno fa ha vissuto a Noventa. A darne notizia è stato il sindaco Luigi Alessandro Bisato. E' la prima cittadina di Noventa a morire per il virus.

Cesare Arcolini

Serena De Salvador

