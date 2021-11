Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Il Covid corre tra i più piccoli, cresce ancora il numero di contagi a scuola. In tutta Padova e provincia sono attualmente in quarantena 72 classi (+27 in dieci giorni) e 137 sono sotto sorveglianza (+37 in dieci giorni), cioè con gli studenti ancora in presenza a fronte di un solo caso di positività.La maggior parte di contagi si registra all'istituto comprensivo Tartini a Padova, che conta 15 ragazzini positivi, e...