LA SITUAZIONE

PADOVA Il Covid arriva anche alle Cucine popolari. Venerdì sera, infatti, uno degli operatori in servizio nella struttura di via Tommaseo è risultato positivo al Coronavirus. Immediatamente sono stati attivati tutti i protocolli previsti in questi casi. Ieri mattina, così, tutte le persone che, nei giorni precedenti, sono entrate in contatto con l'operatore, sono state sottoposte al tampone: si tratta di 21 colleghi, in quarantena in attesa dell'esito. Al momento l'Ulss non ha proceduto a sottoporre al test anche gli ospiti in quanto gli operatori utilizzano delle mascherine. Ora sarà necessario attendere risultati anche per capire che cosa fare nei prossimi giorni. Nel frattempo, in via precauzionale, ieri, a pranzo, non è stato servito il consueto pasto caldo. Rispettando rigorosamente tutte le disposizioni di sicurezza, gli utenti del servizio, a mezzogiorno hanno ricevuto solamente il panino.

Oggi, come di consueto, le Cucine rimarranno chiuse. Sempre oggi, i vertici della Fondazione Nervo-Pasini che gestisce la struttura, dovranno decidere cosa fare domani: riaprire o, per prudenza, continuare ancora per qualche giorno con la distribuzione dei panini. Vertici che ieri hanno fatto sapere che la situazione è sotto controllo e che, comunque, già dai primi giorni dell'epidemia, l'intera struttura si è attenuta a un rispetto strettissimo di tutte le norme anti Covid.

Le cucine non garantiscono solamente un pasto caldo a decine di migliaia di persone ogni anno. In via Tommaseo, chi vive in strada o deve fare i conti con una grave situazione di indigenza, può anche fare un doccia, lavare i propri vestiti, farsi visitare, ricevere la posta e, se serve, ricevere assistenza legale. La Mensa, però è il servizio originario delle Cucine economiche Popolari che sono state fondate nel lontano 1882. Il servizio è organizzato in modo tale da consentire di soddisfare un consistente numero di richieste giornaliere. Nei mesi estivi circa 300 pasti al giorno, nei mesi invernali circa 450 pasti al giorno.

IL BILANCIO

Intanto crescono i ricoveri per coronavirus in terapia intensiva e c'è anche un paziente di appena 40 anni. Dopo più di un mese di stallo, sale a cinque il numero di casi gravi assistiti nel reparto dell'Azienda ospedaliera. Lo conferma il direttore della Rianimazione centrale, Ivo Tiberio. «Non è una situazione da sottovalutare afferma il dottor Tiberio - Anche se non siamo davanti a una crisi come quella affrontata tra marzo e aprile, bisogna tener presente che il virus circola ancora ed è aggressivo». L'età media dei ricoveri si è abbassata, in questo momento sono in terapia intensiva persone dai 40 ai 70 anni. «Tutti mostrano gravi forme di insufficienza respiratoria spiega Tiberio e hanno bisogno di ventilazione assistita, per i casi più complessi si arriva fino all'intubazione tracheale. Abbiamo in carico anche pazienti che non presentano comorbidità, ovvero patologie pregresse». Non tutti ce la fanno, l'ultimo decesso risale a circa tre settimane fa, quando il coronavirus ha peggiorato irreversibilmente le condizioni di salute di un anziano 91enne. Dall'inizio dell'emergenza a oggi l'epidemia ha portato via 330 padovani. I pazienti positivi in rianimazione vengono accolti in box singoli, a pressione negativa e con un flusso di lavaggio dell'aria unidirezionale. Le misure evitano che l'aria interna possa contaminare quella esterna. Nel reparto di Malattie infettive, invece, sono in cura altri quattordici pazienti (se n'è aggiunto uno nelle ultime 24 ore).

Tra venerdì e sabato sono stati registrati diciotto nuovi casi di coronavirus in provincia di Padova. Cala ancora il numero di padovani positivi al tampone, secondo il bollettino emesso da Azienda zero sono 277 (trenta in meno). Calano a 1.086 anche gli isolamenti domiciliari, in ventitré sono usciti dalla quarantena nel corso di una giornata. Tra questi si segnalano 401 viaggiatori e 476 contatti stretti di persone positive al Covid-19.

Alberto Rodighiero

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA