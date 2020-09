LA SITUAZIONE

PADOVA Il cerchio si allarga. Dopo aver messo in isolamento 38 senzatetto positivi al Covid all'interno dell'asilo notturno di via Torresino (un altro è ricoverato in ospedale) si passa ai luoghi da loro frequentati. In primis, le cucine popolari di via Tommaseo. I 22 volontari che servono il cibo saranno a breve sottoposti a tampone per scrupolo visto che molti dei senzatetto positivi andavano a mangiare lì. Faranno il tampone anche gli operatori che si occupano delle docce e quelli del centro diurno La Bussola, mentre i volontari della cooperativa Cosep che si alternano all'asilo notturno per prendersi cura degli ospiti infetti si sottoporranno al test una volta a settimana in modo da essere costantemente controllati. I 40 operatori per ora sono risultati negativi. Ha contratto il virus, invece, una donna addetta alle pulizie della struttura che ora è in quarantena a casa.

«È una signora straniera e all'inizio non avendo sintomi ha insistito per tornare al lavoro racconta Paolo Mansour, vicepresidente e coordinatore dei servizi area adulti di Cosep È asintomatica, sta tutto sommato bene e le è stato spiegato dai medici cosa stava accadendo. Quando ha capito ha espresso preoccupazione per i suoi due figli che vivono con lei. Era disperata. Lavora per una ditta esterna che si occupa delle pulizie dell'asilo notturno».

Il clima all'interno della struttura è teso. La strada è stata transennata per permettere agli operatori di AcegasApsAmga di portare avanti le opere di sanificazione. All'esterno c'è un presidio di polizia e carabinieri che garantiscono la sicurezza, anche alla luce di quanto accaduto giovedì quando uno dei positivi ha cercato di scappare al grido di «Non sono malato!».

«Si tratta di un uomo che viene da poco tempo, non lo conosciamo ancora bene e parla poco l'italiano spiega Mansour Non abbiamo capito se abbia dei problemi di droga, magari è uscito per cercare una dose. Ha provato una prima volta ad uscire giovedì mattina presto ma è stato bloccato prima che arrivasse alla porta. Alla seconda, invece, è riuscito solo a fare un pezzetto di strada. Non è semplice far capire la situazione».

Sono persone abituate a stare fuori, spesso in solitudine. Sono gli invisibili della città. «Se è difficile per noi stare 14 giorni chiusi in casa figuriamoci per loro commenta Mansour Cerchiamo di far fronte a un bisogno per volta: il cibo, le sigarette, la pulizia. Sono tesi, agitati. All'interno ci sono due operatori dei nostri con tutti i dispositivi di protezione, i medici dell'Ulss ci hanno spiegato come si deve fare. Ad esempio è vietato utilizzare il telefono perché è un veicolo pericolosissimo del virus. C'è un contatto continuo con il Comune e l'Ulss, abbiamo ricevuto un grande supporto». Le forze dell'ordine restano all'esterno, pronte a intervenire in caso di necessità. Ma, spiega Mansour, «è meglio che gli ospiti si confrontino con i nostri operatori che operano un'azione di mediazione. I poliziotti e i carabinieri sono preziosi per noi in caso di altre fughe ma la loro presenza all'interno della struttura potrebbe creare ulteriore tensione».

Nel resto della provincia si sono registrati 33 nuovi positivi, portando il numero di persone attualmente infette a 449. Diventano quindi 5.133 i residenti di Padova e provincia che hanno avuto a che fare con il virus, a cui si sommano gli 89 abitanti di Vo'. I pazienti ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera sono 22 e ci sono cinque persone in terapia intensiva. Sei sono i padovani positivi in isolamento fiduciario a casa che presentano sintomi.

