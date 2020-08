LA SITUAZIONE

PADOVA Il centralino dell'Ulss 6 Euganea squilla, la cornetta s'infiamma: i padovani che rientrano dalle vacanze vogliono fare il tampone e chiamano per poterlo eseguire al più presto. Solo nella giornata di ieri hanno telefonato circa una cinquantina di persone per chiedere informazioni al riguardo. Evidentemente lo scalpore suscitato nei giorni scorsi dai cinque focolai composti tutti da turisti (uno per la Croazia, uno per Malta e tre per la Grecia) ha fatto scattare qualcosa nella mente delle persone. E ora, un po' per paura di aver contratto il virus, un po' (ci si augura) per senso civico, è partita la caccia al tampone di rientro dalle ferie.

LE NOVITÀ

Per chiunque avesse bisogno di informazioni su cosa fare al rientro dall'estero c'è il numero verde 800 032 973 o l'indirizzo mail emergenzacovid19@aulss6.veneto.it. Per tutti coloro che in questo periodo stanno rientrando da Spagna, Croazia, Malta e Grecia non ci sono restrizioni se nelle 72 ore precedenti il ritorno ci si è sottoposti a tampone e questo ha avuto esito negativo. Per tutti gli altri, invece, vige l'obbligo di informare la propria Ulss di riferimento e dovrà sottoporsi al test entro due giorni: nell'attesa bisogna restare in casa. Al momento l'Ulss 6 non segnala nuovi casi tra i vacanzieri anche se si temono le due settimane successive a Ferragosto, quando man mano tutti i padovani torneranno a casa dopo le vacanze per riprendere la routine lavorativa di sempre.

I FOCOLAI

Per ora si sono registrati 11 contagiati di ritorno dall'isola di Corfù, in Grecia, che si riferiscono a tre focolai distinti e due casi di positività di padovani che sono stati in vacanza a Malta. Poi c'è il focolaio che più ha fatto discutere, quello dei giovani neo-diplomati che hanno trascorso una settimana all'isola di Pag, in Croazia, tra feste in spiaggia e in discoteca, rigorosamente senza mascherina e mandando alle ortiche il distanziamento. Su 13 persone partite per quel viaggio, in 9 sono tornate positive e il Dipartimento di prevenzione dell'Usl Euganea ha registrato anche un contagio secondario, tra le persone che hanno avuto contatti con gli infetti. Non ci sono novità nemmeno riguardo la situazione dei centri estivi e delle case di riposo.

IL BOLLETTINO

Sono sedici i nuovi positivi registrati in città e provincia, secondo l'aggiornamento delle 17 del bollettino di Azienda zero. Nel complesso, a Padova, i contagiati sono 257, un numero che resta più o meno stabile e non accenna a calare. In Azienda ospedaliera, invece, la situazione si è aggravata: da tre ora sono quattro i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre sono dieci quelli nel reparto di Malattie infettive.

PIOVESE

Buone nuove dalla Casa di Riposo Beggiato di Conselve: i tamponi eseguiti ieri sugli ospiti della strettura hanno evidenziato che dei quattro risultati positivi una settimana fa, due si sono negativizzati. Tra ieri e la giornata odierna, intanto, tutto il personale della Beggiato è stato nuovamente tamponato e gli esiti saranno noti già nella giornata di domani. Il cluster della Beggiato potrebbe perciò essere stato circoscritto: subito trasferiti nell'ala cosiddetta Covid della struttura, i quattro ospiti che erano positivi hanno sempre goduto di buona salute e non presentano nessun sintomo preoccupante, e resteranno comunque in ambienti distanti dagli altri fino a quando la situazione non si sarà normalizzata. Le due operatrici risultate positive continuano a restare al proprio domicilio in isolamento fiduciario. L'intervento tempestivo attuato dai sanitari in servizio alla Beggiato, in contatto diretto con il Dipartimento Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea, si spera possa dare buoni frutti, con il contingentamento della malattia.

