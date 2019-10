LA SITUAZIONE PADOVA I padovani sembrano aver preso confidenza con i blocchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SITUAZIONEPADOVA I padovani sembrano aver preso confidenza con i blocchi del traffico. Ieri, infatti, è stata la prima giornata di limitazioni alla circolazione per i mezzi più inquinati. Una giornata al termine della quale la Polizia locale ha elevato solo 9 multe nei confronti di altrettanti automobilisti non rispettosi dei divieti. I controlli, invece, sono stati 271. E ben 122 le richieste di chiarimenti telefonici. I blocchi del traffico saranno in vigore fino al 31 marzo 2020 con una finestra durante le festività natalizie,...