Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA I no vax convinti, poi gli indecisi e gli utenti affetti da patologie per le quali è sconsigliato il vaccino stanno prendendo letteralmente d'assalto le farmacie per sottoporsi al tampone, che consente loro per 48 ore di accedere ai posti di lavoro, di andare al ristorante e in tutti i siti dove è obbligatorio il Green pass. Una mole di lavoro imponente, quindi, che si aggiunge all'attività di routine, destinata...