Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA I gestori dei locali non sono pubblici ufficiali, ma in caso di situazione dubbia devono verificare l'identità della persona che hanno di fronte. La responsabilità e le sanzioni quindi si scaricano (quasi) completamente sulle spalle del cliente a meno che le forze dell'ordine non rilevino una chiara volontà dell'esercente di trasgredire la norma. Questo è il contenuto della circolare del Ministero dell'Interno che...