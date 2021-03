LA SITUAZIONE

PADOVA Era il 16 febbraio, meno di due settimane fa, quando il dg dell'Azienda ospedaliera Daniele Donato tirava un sospiro di sollievo: «I ricoveri sono nettamente calati, cinque reparti Covid sono appena stati svuotati». Dieci giorni dopo, però, serve un primo (e speriamo unico) passo indietro. «I ricoveri sono tornati a salire. Per ora non è un incremento significativo, ma bisogna farsi trovare pronti. Stiamo allestendo un altro reparto». A dirlo è sempre il dottor Donato nel suo ultimo giorno di servizio prima della pensione.

IL BILANCIO

Ieri in provincia di Padova sono stati registrati 166 nuovi casi di contagio e tre decessi. Attualmente all'ospedale di via Giustiniani sono ricoverate 77 persone di cui 15 in Terapia intensiva. «Abbiamo alcune difficoltà - ammette il dottor Donato - e dobbiamo dare risposte alle richieste di ricoveri che arrivano dal pronto soccorso. Per questo stiamo ricavando venti posti al sesto piano del monoblocco, dove ci sono la geriatria e le degenze per le malattie del metabolismo. Siamo flessibili: tornare parzialmente indietro, rispetto a quanto fatto nelle scorse settimane, è stato necessario».

Il dottor Vito Cianci, primario del pronto soccorso, conferma: «Eravamo stabili a 15-20 accessi al pronto soccorso Covid, negli ultimi tre giorni siamo saliti a 25. Quella che ci aspetta non sarà una settimana facile».

LE INCOGNITE

Intanto, mentre gli ospedali continuano ad accogliere pazienti con il virus, l'Ulss prosegue la campagna vaccinale. Una campagna faticosa, condita da ostacoli e incognite (legate soprattutto alle forniture delle dosi), che però sta dando soddisfazioni almeno sul fronte dell'adesione: gli anziani che hanno risposto alla convocazione sono il 90% del totale. I primi ad essere coinvolti sono stati i nati nel 1941 e 1940, ora sono in partenza le lettere per gli oltre seimila classe 1939. Come si può vedere dalla tabella pubblicata qui sopra, gli ottantaduenni si vaccineranno tra l'8 e il 19 marzo in base al comune di residenza. Ventuno giorni dopo faranno il richiamo con la seconda dose.

LE SCUOLE

Martedì scatteranno le somministrazione ai detenuti del carcere Due Palazzi, parallelamente vanno avanti anche le vaccinazioni al personale scolastico. Nell'ultima settimana sono stati vaccinati oltre 800 lavoratori dei nidi e delle materne private (tra maestre e altro personale) e ora sembra quasi tutto pronto per la vaccinazione di insegnanti, bidelli e impiegati delle elementari, medie e superiori. L'Ulss ha raccolto le prenotazioni sul proprio sito internet e già oggi potrebbe fornire importanti dettagli.

Sempre ieri Gabriele Donola, preside dell'istituto Valle di Padova, ha presentato un ricorso indirizzato al dg uscente dell'Ulss Scibetta imputando di «aver aperto un sistema di prenotazione del vaccino on line senza mettere prima al corrente in contemporanea tutto il personale della scuola» e di «non aver dato la possibilità di individuare i docenti fragili o con particolari patologie». Per questo motivo chiede di annullare l'attuale sistema di prenotazione.

Intanto l'Ulss ha inviato una precisazione su un altro nodo che si era creato: «Il Ministero dell'Istruzione non aveva trasmesso i nominativi del personale di età superiore ai 55 anni e anche di altro personale, perciò per non creare difformità di trattamento tra gli operatori si sono momentaneamente bloccate le prenotazioni. Nei primi giorni della settimana, dopo aver fatto le necessarie verifiche, si procederà ad incrementare la disponibilità di prenotazioni a fronte delle richieste».

Il Dipartimento di prevenzione diretto dalla dottoressa Ivana Simoncello sta definendo anche l'avvio della campagna per le forze dell'ordine e per altre categorie considerate prioritarie. Ad attendere, premendo, ci sono soprattutto i farmacisti.

Sul tema si fa sentire anche Arturo Lorenzoni, portavoce delle opposizioni nel Consiglio veneto: «La Regione risponda a stretto giro all'appello della Fimmg Padova: convochi i medici di famiglia per organizzare insieme la campagna vaccinale».

Gabriele Pipia

