LA SITUAZIONE

PADOVA É stata superata la soglia dei 640 ricoveri per Covid-19 e la sanità padovana si prepara per entrare nella fase 5 dell'emergenza. Entro la giornata di oggi l'Azienda ospedaliera e l'Ulss 6 Euganea dovranno consegnare alla Regione un nuovo piano organizzativo, per rispondere alla crescita esponenziale dei pazienti positivi. Via Giustiniani arriverà a garantire fino a 345 ricoveri Covid, oltre ai 250 letti già attivi. Ulteriori cento posti saranno ricavati negli ospedali dell'Alta padovana, che si andranno a sommare ai 400 attuali, di competenza dell'Ulss 6. I reparti individuati per la fase 5 non saranno tutti trasformati nell'immediato in aree Covid, ma progressivamente, con il crescere della domanda.

L'AUMENTO

Nei giorni scorsi il direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Daniele Donato, ha destinato altri sei posti letto di terapia intensiva al quinto piano del Policlinico ai malati Covid. Assieme ai 18 della rianimazione dell'ospedale Sant'Antonio, la cittadella ospedaliera ora conta su un totale di 53 letti per le cure intensive. Ma non finisce qui. La scorsa settimana Donato ha riconvertito a Covid anche la Clinica medica quinta, con 32 letti all'ottavo piano del Policlinico, diretta dal professor Paolo Angeli. Un reparto di medicina interna che, tra le altre cose, si occupa di epatiti e malattie del fegato, selezionando i pazienti da trapiantare. La situazione è in continua evoluzione anche all'Ulss 6, dove il numero di pazienti Covid tra prima e seconda ondata è aumentato del 42,8%, da 533 a 761. Gli ultimi dati forniti da Azienda Zero indicano 573 nuovi casi e 15 vittime nel giro di 24 ore nel padovano. La pressione ospedaliera continua a crescere. Tra domenica e lunedì si registrano 579 ricoveri per coronavirus negli ospedali, 8 in più rispetto alla precedente rilevazione. Di questi, 91 si trovano in terapia intensiva. Altre 62 persone sono assistite negli ospedali di comunità del territorio, strutture di ricovero breve che erogano assistenza a bassa intensità clinica.

I NUMERI

L'incremento è evidente se si mettono a confronto i numeri di qualche tempo fa. Il 19 novembre si contano 404 ricoveri (di cui 61 in terapia intensiva) e 35 negli ospedali di comunità. Andando al 29 ottobre, si hanno 141 ricoveri (di cui 26 in terapia intensiva) e 10 negli ospedali di comunità. Se da un lato la sanità padovana si muove per individuare spazi da destinare ai malati Covid, dall'altro deve fare i conti con la carenza di personale in servizio. «L'obiettivo è farci trovare preparati ad un ulteriore picco di ricoveri ha detto il direttore sanitario dell'Ulss, Patrizia Benini, durante l'ultima diretta Facebook - L'apertura di ulteriori cento posti letto può avvenire solo per riconversione di attività. Non abbiamo problemi di attrezzature fisiche, ma abbiamo necessità di personale».

IL PERSONALE

Secondo Azienda Zero sono oltre 4mila i medici e gli operatori che hanno rifiutato un'offerta di assunzione nelle strutture in prima linea nella lotta al Covid. C'è sempre stata, invece, la dottoressa Caterina Trevisan. 33 anni, specialista in Geriatria, dall'inizio della pandemia ad oggi ha lavorato all'Ospedale di Comunità di Camposampiero, al Cra di Cittadella, nella sede del Centro Servizi Camerini, a Borgo Bassano e Villa Breda. «Ognuno dovrebbe essere disposto nel suo piccolo a contribuire per fronteggiare questa situazione ammette la dottoressa Trevisan - Capisco che esista una certa soggettività rispetto alla paura di contrarre quest'infezione, ma considerato che attualmente la disponibilità di dpi c'è per tutti, chi rifiuta di lavorare in reparti Covid dovrebbe ripensare alle ragioni per cui ha scelto questo mestiere». Ma le difficoltà sono dietro l'angolo. «L'aspetto che senza dubbio trovo più difficile accettare riguarda l'assenza ad oggi di trattamenti mirati ed efficaci continua Trevisan -. Ogni caso non guarito, lo sento come un fallimento medico, senza differenze di età, patologie pre-esistenti o disabilità: tutte le vite hanno lo stesso valore. Un secondo aspetto non facile in questo periodo è fronteggiare la solitudine e il senso di abbandono che provano spesso gli ospiti delle case di riposo, lontani dai propri familiari, e cercare di rispondere alle giustificate preoccupazioni di questi ultimi». Il lavoro non è mancato nemmeno durante le feste. «Cerco di evitare per quanto possibile visite non necessarie a familiari e amici, e semmai le faccio sempre con gli opportuni dpi, giusto dopo aver avuto la conferma negativa al test di screening che facciamo più volte a settimana in struttura chiarisce -. Rimaniamo in contatto anche se da remoto, per cui non mi sento isolata. Personalmente non ho paura del contagio, ma l'errore è umano e so che basta poco per rischiare».

Rimane drammatica la situazione nelle case di riposo, 25 Rsa su 37 hanno casi di Covid tra gli anziani. Il 23% degli ospiti è positivo e un altro 18% è in isolamento in quanto contatto stretto. Per quanto riguarda il personale, il 10% degli operatori è positivo o in isolamento. Confrontando le ondate emerge che il numero di persone decedute nella prima fase è stato maggiore rispetto alla seconda. Dal 21 febbraio al 30 giugno è deceduto il 28% degli anziani positivi, da primo luglio a oggi il 10%. Le strutture Covid-free, che ancora resistono, sono Merlara, Montagnana, Bovolenta, Conselve e Casale di Scodosia.

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA