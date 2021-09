Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Due notizie, entrambe negative. La prima è che all'ospedale di via Giustiniani sono ricoverati cinque ragazzi - ventenni e trentenni - tutti colpiti dal Coronavirus e tutti non vaccinati. La seconda è che i numeri dei contagi non lasciano affatto tranquilli e sono simili a quelli dello scorso ottobre: per questo motivo l'Azienda ospedaliera di Padova ha deciso di farsi trovare pronta attivando una nuova Terapia...