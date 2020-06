LA SITUAZIONE

PADOVA Due aziende su tre hanno subito un sensibile calo del fatturato, variabile da settore a settore, e oltre il 40 per cento delle imprese sta chiedendo il contributo a fondo perduto stanziato dal Governo. E il conto salato che l'emergenza Codiv-19 presenta all'agricoltura padovana. Il lockdown si è fatto sentire su zootecnia, florovivaismo, agriturismo, viticoltura ma la speculazione sui prezzi ha avuto effetti anche sugli altri prodotti, a partire dall'ortofrutta. Ora gli agricoltori chiedono misure a favore della liquidità e interventi dedicati per affrontare i prossimi mesi. Gli effetti del Coronavirus sono stati al centro dell'assemblea annuale di Coldiretti Padova, che conta circa 8mila imprese associate, che si è tenuta a Cervarese Santa Croce. Ospite dell'assemblea l'assessore veneto all'Agricoltura Giuseppe Pan ha confermato l'impegno della Regione a favore della ripresa del settore primario e delle 65 mila aziende agricole attraverso «diverse linee di finanziamento, dai fondi di garanzia di Veneto Sviluppo, agli interventi diretti sui prestiti, ma soprattutto abbiamo rimodulato i fondi del piano di Sviluppo Rurale e messo a disposizione fondi della Regione, per un totale di 170 milioni di euro a fondo perduto che andranno a generare un volano di 300 milioni di euro».

Presente anche Francesco Cazzaro, neo presidente dell'Unione Regionale Veneta delle Bonifiche nonché presidente del consorzio di Bonifica Acque Risorgive. «Complessivamente a livello nazionale afferma il presidente provinciale Coldiretti Massimo Bressan - l'emergenza Covid-19 ha provocato perdite stimate ad oggi in 12,3 miliardi di euro, e da quando è iniziata la pandemia il 57% delle 730 mila aziende agricole nazionali ha registrato una netta diminuzione dell'attività con un impatto che varia da settore a settore». Coldiretti ha presentato al Governo un piano salva vigneti con il quale si prevede di togliere dal mercato almeno 3 milioni di ettolitri di vini generici da trasformare in alcol disinfettante per usi sanitari, assieme a vendemmia verde e alla riduzione delle rese su almeno 100.000 ettari. Una misura che interessa anche centinaia di cantine padovane, a partire dai produttori di Vo'. Ci sono poi le perdite del comparto agrituristico nazionale, del florovivaismo che ha bisogno di misure urgenti, e sul fronte della zootecnia la presenza ancora consistente di importazioni. «Quello che chiediamo aggiunge Bressan - è di andare oltre le regole, superare i mille vincoli burocratici e spendere subito, costituendo un Fondo straordinario Covid 19 per l'agricoltura».

Barbara Turetta

