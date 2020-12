LA SITUAZIONE

PADOVA Da un lato i reparti Covid sono prossimi alla saturazione, dall'altro si alza l'attesa per l'arrivo del vaccino. É il Natale in prima linea dei 900 sanitari dell'Azienda ospedaliera, impegnati ad assistere e curare i pazienti contagiati dal coronavirus. L'ospedale si prepara ad affrontare delle festività difficili, in continua lotta con il nemico invisibile del 2020. La speranza guarda al 27 dicembre, quando arriveranno in via Giustiniani le 875 fiale di vaccino destinate alle aziende sanitarie del Veneto. Le dosi verranno stoccate in freezer di ultima generazione, già presenti nell'hub cittadino, capaci di arrivare a meno 80 gradi. I primi 120 vaccini andranno ai medici e infermieri dell'Ulss 6 Euganea, altre fiale saranno accantonate per il personale dell'ospedale civile al lavoro nelle aree Covid. Il piano operativo della campagna vaccinale anti-Covid sarà presentato domani dal presidente del Veneto Luca Zaia e dal direttore del Dipartimento di Prevenzione e Sanità pubblica, Francesca Russo.

«É un momento importante commenta il direttore sanitario, Daniele Donato - Ora si tratta di capire quante dosi verranno distribuite al nostro personale e quante ad altri ospedali. La notizia regala speranza a tutto il sistema sanitario padovano, e non solo, messo a dura prova da quest'emergenza. Sarò il primo a vaccinarmi, accanto al direttore generale Luciano Flor».

Intanto scoppia la polemica sulle modalità di somministrazione del vaccino anti-Covid. Nelle scorse ore i rappresentanti di Mespad, l'associazione dei medici specializzandi di Padova, e i rappresentanti nei Consigli di Scuola di Specializzazione hanno scritto una lettera alla Regione e all'università di Padova. «Con amarezza e indignazione apprendiamo dalle dichiarazioni del ministro Manfredi, nonché dalla bozza di un emendamento alla legge di Bilancio circolante, che è previsto l'impiego degli specializzandi nella campagna vaccinale - scrivono Davide Gorgi e Mattia Zambon -. Viene attribuita una fittizia valenza formativa all'attività di somministrazione del vaccino, mascherando la sua reale natura, ovvero quella di prestazione professionale erogata gratuitamente. Che ci si trovi in un momento di estrema crisi è innegabile. Che l'attività di profilassi vaccinale possa contribuire alla formazione specialistica di un anestesista, uno psichiatra o un neurochirurgo è una palese forzatura. Riteniamo che sia svilente, specialmente in considerazione dell'impegno profuso finora dagli specializzandi per l'assistenza dei malati Covid». Questa mattina è in programma un flash-mob, organizzato dai giovani camici bianchi, al policlinico di Padova.

I reparti Covid e le terapie intensive di via Giustiniani sono sotto stress, ma la situazione è stabile. Sono circa 200 i posti letto per i pazienti positivi, oltre il 90% è occupato. «La pressione è costante sottolinea Donato - non stiamo registrando riduzioni dei ricoveri o miglioramenti. L'organizzazione sta tenendo perché funziona bene tutta la rete regionale. Abbiamo ottimi rapporti con il territorio: laddove ci sono sovraccarichi, i pazienti vengono trasferiti negli ospedali in provincia. Si lavora in modo unitario». L'appello è rivolto alla popolazione. «L'impegno dei sanitari va oltre la normalità dice Donato - con l'obiettivo di garantire un'assistenza di altissimo livello. Siamo vicini e grati soprattutto a coloro che saranno di turno durante queste Feste: a medici, infermieri e oss, ma anche a tecnici e amministrativi al lavoro in uffici e laboratori. La collettività ha il dovere di rispettare le norme comportamentali, visto che finora ha fallito nella prevenzione».

Anche il direttore del Pronto soccorso, il dottor Vito Cianci, rivolge un pensiero al personale in trincea durante le feste. «A tutti i miei medici, infermieri e operatori che sono in attività in questi giorni di feste un grazie enorme per la loro dedizione e per la loro costante applicazione, senza mai lasciarsi cogliere dallo sconforto - dichiara Cianci -. L'augurio migliore che posso fare a tutto il Pronto soccorso è la certezza che la nostra opera incontra la vicinanza e il supporto incredibile di tutti i pazienti che noi assistiamo quotidianamente e della cittadinanza intera. Questo è il miglior regalo a cui noi possiamo aspirare».

Il Palafellin, l'edificio di proprietà dell'Università di Padova che si trova alla sinistra dell'ingresso principale del Pronto soccorso, è stato adibito ad area per l'emergenza-urgenza Covid. Aule ed uffici sono stati trasformati in quattro ampi ambulatori, collegati da un sistema di telemetria di ultima generazione. Qui i posti letto per l'osservazione breve intensiva (Obi) sono 14, estendibili fino a 18 se necessario.

