LA SITUAZIONE

PADOVA Cresce il numero di dipendenti contagiati al municipio di Padova e torna l'incubo nelle case di riposo. Sono questi i casi principali emersi in una giornata - quella di ieri - dove l'Ulss 6 Euganea ha effettuato la bellezza di 756 tamponi nei nuovi locali coperti allo stadio Euganeo. La stessa azienda sanitaria sempre ieri ha comunicato che le prenotazioni per il vaccino antinfluenzale sono esaurite fino a novembre in tutti i distretti sociosanitari.

LA STRUTTURA PER ANZIANI

Partiamo da Noventa. Un'infermiera dipendente della casa di riposo è risultata positiva ed è il primo caso relativo in una struttura assistenziale che viene a galla da quando è iniziata la cosiddetta seconda ondata. La notizia è stata ufficializzata dal direttore Davide Colombo. «Il virus è arrivato dall'esterno. Una nostra dipendente la settimana scorsa ha ospitato a cena a casa la fidanzata di suo figlio. Ebbene, è emerso che questa ragazza fosse positiva. E' iniziata tutta la trafila dei tamponi e degli accertamenti. Fino a venerdì la nostra dipendente risultava negativa al tampone. Ha regolarmente lavorato sabato e domenica con l'ausilio di mascherine Ffp2. Poi ha cominciato ad accusare alcuni sintomi riconducibili al Covid e si è recata in ospedale dove le hanno diagnosticato la positività. Tutti i 48 pazienti che sono venuti a contatto con l'infermiera saranno sottoposti al tampone e alle prove sierologiche. Stessa cosa faranno i dipendenti della struttura».

Sulla stessa linea il presidente Denis Cacciatori: «Faremo tamponi rapidi a tutti ogni cinque giorni Abbiamo una cura maniacale dell'igiene della nostra struttura e questo imprevisto di percorso non potrà inficiare tutto il lavoro che abbiamo svolto in questi ultimi mesi da quando il Coronavirus ha mutato radicalmente le nostre abitudini». La Casa di riposo di Noventa durante la prima ondata era riuscita a non avere nemmeno un caso di Covid grazie ad un'attenzione maniacale.

PALAZZO SARPI

Aumenta, intanto, il numero di dipendenti comunali di Padova positivi. Sono cinque e il problema riguarda il settore Edilizia privata con sede a Palazzo Sarpi. Sono stati subito attivati tutti i protocolli e il settore è stato chiuso. Diciotto dipendenti sono in isolamento fiduciario, 13 sono in smart working. Rimane attivo il centralino, così come i servizi di ricerca e invio pratiche. La situazione è monitorata dall'assessora al Personale Francesca Benciolini: «Non è possibile garantire il normale svolgersi del lavoro, ma sono certa i cittadini comprenderanno la situazione: questo è un momento difficile per tutti noi, per la nostra comunità, e riusciremo a superarlo solo se lo affronteremo insieme. E' inutile nascondere il fatto che situazioni simili possano accadere quotidianamente. In un momento in cui i contagi salgono in maniera così esponenziale, è nell'ordine delle cose. A noi sta il compito di prevenire, vigilare e affidarsi alle regole chiare».

Interessato anche Antonio Bressa, assessore con delega all'Edilizia privata: «Sono convinto che i cittadini e i professionisti comprenderanno la situazione. In ogni caso grazie allo smart working continuano ad essere assicurate le prestazioni che già si svolgono telefonicamente e on line. Tutte le informazioni di dettaglio sono pubblicate sul sito del Comune».

SCUOLE E SPORT

Il Covid continua a creare difficoltà alle scuole (al liceo Marchesi di Cadoneghe due alunni e un docente positivi, una classe in quarantena) ma anche al mondo sportivo. La squadra di basker padovana Guerriero ha infatti un atleta positivo. Poche settimane fa era stata l'altra formazione padovana di serie B, Antenore Energia Virtus, a far registrare tre casi: squadra in quarantena quindici giorni e stop alla preparazione.

Cesare Arcolini

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA