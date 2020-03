LA SITUAZIONE

PADOVA Covid-19 non è la peste ma nemmeno un'influenza, di cui condivide solo i sintomi. É un virus giunto all'uomo dal mondo animale, per il quale nessuno ha sviluppato immunità, di cui si sa molto ma non tutto e che è in costante studio. Se l'attenzione è d'obbligo, la fobia è dannosa e le norme igieniche quotidiane sono la principale arma per combatterlo. Questo il resoconto condiviso da Ulss 6 Euganea e Azienda ospedaliera che ieri hanno fatto il punto a una settimana dall'esplosione dell'allarme Coronavirus.

IL BOLLETTINO

Ieri la provincia contava 118 casi positivi (inclusi quelli asintomatici), tra cui 12 ricoverati e 106 in isolamento domiciliare suddivisi in 19 comuni. Sei i pazienti ricoverati nella Rianimazione dell'ospedale civile diretta da Ivo Tiberio: uno ha fra 50 e 60 anni, quattro fra 60 e 70, uno è over 70. Di questi, tre sono intubati (uno con circolazione extracorporea), due sottoposti a ventilazione non invasiva e uno (il più anziano) venerdì è stato estubato e si trova in ossigeno terapia in miglioramento. Il reparto Malattie infettive di Annamaria Cattelan ha registrato ieri tre nuovi ricoveri ma anche, negli ultimi giorni, sei dimissioni. I pazienti hanno fra 33 e 84 anni con una media di 68, i più gravi restano quelli che già presentavano patologie. Due i cluster nel Padovano: quello di Vo' con 77 positivi e quello di Limena con 17.

«Tranne rare eccezioni tutti i positivi appartengono alle due zone rosse spiega il direttore della Ulss Domenico Scibetta segno che il contagio è sotto controllo. Sugli altri è in corso l'indagine epidemiologica». A Vo' è stata completata la raccolta dei tamponi sugli oltre 3mila residenti. «Un terzo dei risultati arriveranno nei prossimi giorni ma completare la mappatura significa avere per la prima volta un'istantanea delle reali dinamiche di contagio con una miniera di dati preziosi», spiega Andrea Crisanti dell'unità di Microbiologia del policlinico. «Sono circa 8mila i tamponi eseguiti dall'Azienda ospedaliera e i positivi si attestano fra il 2 e il 3%». «L'iniziale allarme ha fatto scattare misure che con il prosieguo dei giorni sono andate calibrandosi aggiunge Scibetta Da oggi (ieri ndr) i tamponi si fanno solo su chi presenta sintomi e il contatto con i sindaci è costante».

LE INFORMAZIONI

L'Ulss 6 ha attivato un nuovo numero verde (800032973) per chi ha sostato a Vo' tra l'1 e il 23 febbraio e per informazioni. Si registrano circa 40 chiamate l'ora, mentre da 500 sono schizzate a oltre 1700 quelle ricevute dal 118. Allo Iov non vi sono contagi e l'istituto ha ideato percorsi di protezione ad hoc per i suoi pazienti. I corsi di formazione invece sono sospesi, mentre così non è per quelli della scuola di Medicina e chirurgia dell'università. «Oltre 5mila tra specializzandi e tirocinanti sono attivi in Regione commenta Stefano Merigliano La formazione non si ferma, seppur con tutte le precauzioni del caso e in via telematica».

Calo drastico degli accessi al pronto soccorso lo scorso fine settimana, dai 270 giornalieri a 150. Imponenti le misure adottate, con un infermiere che smista tutti i pazienti in ingresso e dirige i potenziali contagiati verso canali sicuri. In Malattie infettive ad oggi entrano per lo più pazienti con sintomi rispetto a una settimana fa e da ieri si è cominciato a usare un farmaco antivirale giunto dagli Stati Uniti con l'autorizzazione dei malati. La Ulss oltre al costante monitoraggio e contatto con i soggetti sotto sorveglianza da parte del Dipartimento di prevenzione, è anche pronta a fornire supporto psicologico.

Serena De Salvador

