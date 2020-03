LA SITUAZIONE

PADOVA Continuano ad aumentare i contagi, anche se più lentamente rispetto ai giorni scorsi. L'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero sull'emergenza Coronavirus registra 112 casi positivi al Covid-19 in provincia di Padova, otto in più rispetto al pomeriggio di giovedì. Stabile il dato del cluster di Vo' con 84 positivi. Rubano registra il primo caso di Coronavirus, ad annunciarlo il sindaco Sabrina Doni attraverso i social network. «Dopo aver ricevuto da poco conferma ufficiale da parte della Direzione dell'Ulss 6 Euganea fa sapere Doni -, comunico alla cittadinanza che anche a Rubano c'è un caso di persona risultata positiva al Covid 19. Attualmente si trova in isolamento fiduciario presso la propria abitazione ed è seguita direttamente dall'Ulss con monitoraggio costante sull'evoluzione del decorso. Nell'augurare una pronta guarigione al nostro/a concittadino/a, ringrazio tutto il personale medico che sta operando con professionalità e coscienza per la tutela e la salute di tutti noi. Ai cittadini di Rubano rinnovo la raccomandazione ad osservare le regole di distanza (almeno un metro) nonché le misure igienico-sanitarie già più volte ricordate. Coraggio».

GLI ESERCENTI

A Massanzago due esercenti, dopo aver avuto contatti con un soggetto positivo, sono stati costretti a chiudere temporaneamente l'attività e a stare in isolamento in via preventiva. «Con consapevolezza e circospezione scrive il sindaco Stefano Scattolin -, cittadini gestori di un pubblico esercizio nel nostro Comune mi hanno comunicato di essere venuti a contatto con una persona risultata poi positiva al Covid-19. Sono state messe in atto tutte le precauzioni affinché non vi sia diffusione, nel massimo rispetto delle indicazioni Ministeriali. Li ringrazio ed auguro loro piena salute ed una buona ripresa dell'attività, appena possibile». Primo caso segnalato anche a Villanova di Camposampiero. «Sono appena stato informato dal direttore generale dell'Ulss 6 del primo tampone positivo riscontrato nel nostro Comune dichiara il primo cittadino Cristian Bottaro -. Rivolgo un sentito augurio di veloce e completa guarigione. Non mi è stato comunicato nessun nome e non ho voluto saperlo: la normativa sulla privacy impone l'obbligo del riserbo. Provvederemo a informarvi se ci saranno aggiornamenti, confidando di ricevere buone notizie». Positivo anche un cittadino di Mestrino. «Un cittadino di Mestrino è risultato positivo al Covid 19 - spiega il sindaco Marco Agostini . La persona, ora in buona salute, non ha contratto il virus sul territorio comunale ed è in isolamento domiciliare fiduciario presso la propria abitazione». Da Cittadella arriva notizia di un anziano ricoverato e un 50enne di Fontaniva attualmente in osservazione domiciliare. Situazione analoga è stata comunicata ieri sera a Campodarsego, segnalata dal sindaco Mirko Patron.

I NUMERI

L'Azienda ospedaliera di Padova vede attualmente ricoverati 39 pazienti affetti da Coronavirus, 14 dei quali si trovano in terapia intensiva. Dal 21 febbraio sono 15 i dimessi e si registra un decesso, quello del 78enne Adriano Trevisan di Vo'. Resta ricoverato l'amico, compaesano, che giocava a carte con lui e che con lui era stato ricoverato a Schiavonia.

