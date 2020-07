LA SITUAZIONE

PADOVA Continua, seppure lentamente, a salire il numero dei contagiati nella provincia padovana. Ieri si sono infatti registrati quattro nuovi casi portando così a 65 il dato dei positivi tra Padova e provincia. Il numero dei ricoverati all'Azienda Ospedaliera di Padova è salito a otto, ma solo una persona si trova attualmente in Terapia Intensiva, dove è ricoverata da una settimana. Si tratta dell'imprenditore agricolo 58enne di Borgo Veneto, titolare di un'azienda in località Santa Margherita d'Adige. Anche la sua anziana madre, 88enne, è risultata positiva al Covid e così pure la badante 52enne, originaria dell'Est Europa, che è anche la compagna dell'uomo. Entrambe però sono fortunatamente asintomatiche e si trovano in isolamento nell'abitazione di Borgo Veneto, dove, in un'ala separata, si trovano pure i due figli trentenni della donna, risultati finora negativi. Tampone previsto anche per due collaboratori dell'azienda agricola. Uno dei due è una signora italiana del posto, residente in località Saletto, che è in isolamento domiciliare, ma che fortunatamente al momento non presenta sintomi. L'altra è invece una persona che abita fuori paese. In attesa di conoscere l'esito degli ultimi tamponi, il numero di cittadini positivi a Borgo Veneto rimane fortunatamente fermo a tre.

I DATI

Ad oggi le persone in isolamento in tutta la provincia padovana sono 75, perché hanno avuto contatto con persone risultate positive. Sta invece per finire il periodo di isolamento la quarantenne cinese residente a Cadoneghe, risultata positiva al tampone fatto lo scorso lunedì 29 giugno all'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia. Tra le situazioni monitorante a Padova c'è poi quella venuta alla luce con il tampone positivo di un uomo camerunense, mediatore culturale per la cooperativa padovana Città Solare, che ha la sua sede in zona Santissimo Crocifisso. Positiva anche la figlia di un anno. La stessa cooperativa gestisce anche un centro d'accoglienza nel veneziano, e più precisamente a Mira, dove attualmente figurano 23 profughi in isolamento.

LA PREVISIONE

«Considerando la dinamica della pandemia e pensando a cos'è successo con l'aereo proveniente dal Bangladesh, credo che in autunno avremo numerosi cluster di contagio. Più tempestivamente li troveremo, meglio gestiremo le risorse. Se un cluster sfugge di mano e si allarga, la situazione potrebbe collassare». Lo ha detto ieri il microbiologo Andrea Crisanti, ospite del quarto appuntamento del Viaggio al centro della Scienza, la rassegna di divulgazione scientifica promossa dall'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza. L'esperto ha fatto il punto sull'esperienza di Vo' Euganeo. «Gli studi sulla comunità di Vo' ci hanno permesso di trovare la ricetta per spegnere un focolaio. Con il terzo campionamento sierologico, attraverso il prelievo del sangue, abbiamo identificato 63 persone negative al tampone, ma positive agli anticorpi. Significa che si sono ammalate e guarite prima del 21 febbraio. L'aspetto interessante è che di queste, otto erano sintomatiche e tutte le altre asintomatiche. Pare che la gravità della malattia dipenda dalla frequenza di casi». Crisanti ha dialogato con l'immunologa Antonella Viola, direttore scientifico dell'Irp. «Un'ipotesi è che esistano due livelli di trasmissione del virus - dichiara Crisanti , il virus mantiene una bassa carica virale fino a quando non arriva ad un particolare individuo, che diventa a sua volta un diffusore ad alta carica virale. Un'altra possibilità è che le persone possano infettarsi con ceppi diversi».

Camilla Bovo

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA