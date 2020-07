LA SITUAZIONE

PADOVA Cinque nuovi casi riconducibili ai soli focolai padovani e il Prefetto lancia il suo grido d'allarme: «Purtroppo in troppi si affidano a un ottimismo che non ha riscontro nella realtà». Tra casi primari e secondari, ieri alle 11 i 4 cluster padovani registravano 94 positivi al virus. Numeri che preoccupano il Prefetto Renato Franceschelli.

«Da un lato il lavoro preziosissimo ed encomiabile dell'Ulss ci rassicura perché, da questo punto di vista, siamo in ottime mani ha spiegato ieri il Prefetto dall'altro, però, a preoccupare sono i comportamenti individuali. Tanto nei luoghi di lavoro, quanto negli altri ambiti».

«Purtroppo, troppe persone, animate da un ottimismo che non trova giustificazioni nella realtà ha aggiunto si stanno lasciando andare a dei comportamenti che non sono appropriati e questo è molto rischioso. I numeri ci dicono che dobbiamo fare ancora tanta attenzione. Pensiamo per esempio alla mascherina. Anche se non è obbligatorio indossarla all'aperto, va portata almeno in tasca. Anche se non si è al chiuso, in determinate circostanze è molto importante indossarla. Per questo serve che tutti abbiamo un atteggiamento responsabile. E' nell'interesse di tutti. Non possiamo permetterci di tornare indietro».Il messaggio di Franceschelli è chiaro: tutti devono fare la loro parte e abbassare la guardia proprio adesso rischia di essere un errore che si paga a prezzo carissimo. Per quanto riguarda i focolai padovani, ieri alla Clesp si contavano 11 casi primari e 7 secondari. Alla Sda, invece, i lavoratori che sono risultati positivi al tampone hanno raggiunto quota 31. Passando, poi, al Maap si contano 11 casi primari e 3 secondari. Tra i partecipanti al funerale camerunense, infine, sono risultate positive al Covid 31 persone. A quanto pare una delle contagiate alla cerimonia funebre lavorerebbe all'Ira, e avrebbe contagiato, ormai la settimana scorsa, un'ospite che, però, per il momento risulta asintomatica.

Sale, dunque, il numero dei positivi registrati all'interno dei 4 cluster padovani ovvero la Clesp srl di via Del Progresso, la Sda di Limena (dove è presente la cooperativa Novagroup), il Maap e il gruppo di cittadini camerunesi che, lo scorso 4 luglio, ha partecipato ad una cerimonia funebre al parco Fenice. Nello specifico i nuovi casi riguardano 4 cittadini originari del Camerun. Un contagio, ma secondario, si è registrato, invece, al Maap. Per contagiato secondario, s'intende una persona che non fa direttamente parte del cluster, ma che è entrata in contato con chi ne è parte integrante. «Il nuovo caso non ci è stato comunicato ha spiegato ieri il presidente del Mercato agro alimentare Maurizio Saia - anche se non ci risulta, ne prendiamo atto».

Alberto Rodighiero

