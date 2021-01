LA SITUAZIONE

PADOVA Chi finora non è stato pervaso dal dubbio e non ha chiesto almeno una volta al proprio medico di poter fare il test sentendosi rispondere che bisognava essere malati oppure avere avuto un contatto stretto con un contagiato?

Ecco, da oggi il dubbio avrebbe potuto essere sciolto, facendo il test rapido in farmacia e pagando 26 euro.

Il condizionale ci vuole. Tutti i farmacisti da noi contattati ieri hanno espresso forti perplessità sulle modalità con cui si è arrivati a questo appuntamento, ragion per cui non sono pronti. Il fatto è che l'Accordo con la Regione è giudicato troppo stringente e pieno di vincoli.

LE PROCEDURE

Facciamo degli esempi. Per fare il test all'interno della farmacia occorrono due ingressi separati ovviamente per evitare di contagiare tutti. Quasi nessuno ce li ha. Secondo: poichè un medico per legge non può esercitare in farmacia e nemmeno i farmacisti possono iniettare un vaccino, bisogna assumere un infermiere e pagarlo. Terzo, si deve provvedere alla sanificazione totale dopo ogni test positivo e buttare via il vestiario precedente. Il testo prevede anche la possibilità di mettere un gazebo fuori dal proprio esercizio. Ebbene un gazebo costa 2 mila euro, dicono i farmacisti, poi bisogna portarci un pc perché i risultati vanno trasmessi. Insomma troppo difficile.

In centro storico poi la situazione si fa quasi paradossale. Per sistemare il gazebo occorre fare una domanda in Comune perché si tratta di occupazione di suolo pubblico (alla stregua di un plateatico). E anche alla Sovrintendenza se si sta adiacenti a un monumento. Anche questo ha un costo. L'assessore al Commercio, Antonio Bressa. «Il suolo pubblico è appunto, pubblico, non possiamo fare niente sulla richiesta di un singolo. Ma se l'Ordine nel suo insieme ce lo chiede allora potremmo fare una convenzione».

C'è poi un motivo non detto ma altrettanto valido a frenare i farmacisti. Con un tasso di contagi così elevato e una carica virale così forte se per caso un paziente contagiato portasse il virus dentro la farmacia questa verrebbe immediatamente chiusa per parecchi giorni. Quindi incasso negato.

I FARMACISTI

«È' veramente complicato - dice Stefano Grigoletto - farmacista e già assessore in Comune - io sto cercando di organizzarmi alla Guizza ma in centro storico occorre almeno una concessione gratuita. Credo che quasi nessuno potrà partire oggi, i costi sono proibitivi. Peccato perché le richieste ci sono, almeno una trentina da me. Ma non possiamo prenotare le dosi sepprima non abbiamo l'allestimento. Se facessimo i test sierologici quelli con cui si buca il dito come la glicemia sarebbe diverso, ma non possiamo venderli».

In linea il pensiero del dottor Matteo Soba del Leon d'oro. «Purtroppo il preventivo di un gazebo è stato di 2mila euro. E poi non saprei dove metterlo. I problemi sono strutturali, spazi e sicurezza. Perciò aspettiamo l'autorizzazione degli autotest senza vincoli». Alla farmacia di via Dante pongono anche un altro problema. «Non abbiano stanzino nè ingresso riservato e dovremmo farlo all'orario di chiusura. Capirai, noi siamo sempre aperti». Il paradigma di questa situazione è la farmacia Ciato, una delle maggiori della città che ha annunciato con un cartello che non eseguirà i test per l'inidoneità dei locali.

L'ORDINE

La conferma viene dal presidente dell'Ordine dei farmacisti, Giovanni Cirilli. «Per alcuni è impossibile, anche volendo, mettere a disposizione la propria sede se ad esempio non hanno uno spazio interno sufficiente o se non è possibile utilizzare un'area esterna. Nel mio caso, mi sto attrezzando con un gazebo posizionato vicino all'ingresso. Ci vorranno alcuni giorni per attivarsi, per questo non è possibile conoscere quante farmacie sono già operative. Avere lo spazio interno è già un limite per molte sedi - continua il presidente - per questo è meglio eseguire il test all'esterno. Occorre però avere lo spazio dove poterlo effettuare. E i relativi permessi. C'è poi il noleggio della struttura con allacciamento alla rete elettrica e se possibile il riscaldamento. Sono tutti pesanti problemi logistici».

Mauro Giacon

(ha collaborato Michelangelo Cecchetto)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA