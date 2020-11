LA SITUAZIONE

PADOVA Centro storico deserto ieri pomeriggio e, per agevolare lo shopping da oggi, tutti i giorni, a partire dalle 14, 255 parcheggi a pagamento a ridosso della Ztl diventeranno gratuiti. Ad annunciare il provvedimento è stato l'assessore al Commercio Antonio Bressa. «Entra domani in vigore una parte delle misure straordinarie condivise con le associazioni di categoria e relative all'accessibilità del centro. In particolare inizia la gratuità dalle 14 dei posteggi da 2 euro all'ora che costeggiano la Ztl». I posti auto in questione, 255 in tutto, si trovano in via Dei Borromeo, in via Del Carmine, in largo Europa, in via Martiri della libertà, in via Matteotti, in corso Milano, in riviera dei Mugnai, in via Del Risorgimento, in via San Fermo e in via Verdi. «Non dobbiamo interpretare queste misure come un semplice incentivo agli spostamenti, né come un liberi tutti. Sono invece un adeguamento alle restrizioni imposte dal Covid. Mi spiego. Le misure, che sono valide fino al 10 gennaio, si basano su elementi oggettivi, come la riduzione forzata al 50% della capienza dei mezzi pubblici e la diminuzione generale degli spostamenti per esigenze lavorative». Non manca il controllo delle forze dell'ordine, la polizia ieri ha multato due ragazzi che giravano per il centro senza mascherina.

Ma ieri, intanto, niente folla nelle vie centrali, né assembramenti nei classici luoghi di ritrovo. Il Liston, le piazze e Prato della Valle hanno visto un ridotto numero di accessi, perlopiù composto da famiglie con bambini, coppie e padroni di cani in passeggiata. Le immagini della scorsa settimana, che vedevano i bar presi d'assalto, sono un ricordo. Il centro è apparso pressoché deserto nelle prime ore del giorno: alle nove si contavano sulle dita di una mano le persone presenti in piazza e lungo via Roma, con i bar aperti tutt'altro che pieni. Un maggior afflusso c'è stato nel pomeriggio, ma non certo nei numeri e con le modalità dello scorso finecsettimana.

Ha contribuito anche il timore di sanzioni, amplificato da una notevole presenza di polizia municipale a controllare il rispetto delle nuove disposizioni e, soprattutto, ad evitare che si formassero assembramenti. Nonostante la temperatura mite invogliasse ad uscir di casa per fare una passeggiata, i padovani hanno saputo rispettare la nuova ordinanza regionale. A differenza di sabato, ieri non sono scattate sanzioni.

A fare il bilancio della giornata è il comandante della polizia locale, Lorenzo Fontolan. «E' stata una domenica tranquilla - spiega Fontolan -. Non abbiamo avuto segnalazioni o chiamate particolari, e soprattutto non abbiamo applicato alcuna sanzione. Alcuni cittadini nel corso della mattinata si sono lamentati della presenza di runner sugli argini, ma a seguito di controlli non abbiamo notato assembramenti».

Ieri c'è chi si è concesso il pranzo domenicale al ristorante, un caffè in piazza o un gelato a Prato della Valle ma molti esercenti hanno deciso di tenere chiuso, nonostante l'ordinanza consentisse loro di aprire.

«Le camminate e le corse non sono permesse in centro storico chiarisce Fontolan . Se un cittadino viene fermato in tenuta sportiva mentre corre per le piazze, la situazione è palese. Al contrario un cittadino può avere molteplici motivi per essere in centro a piedi: dal dover andare in chiesa, al voler andare a un bar o recarsi in una farmacia di turno. Non è pensabile contestare le motivazioni di ciascun passante. E' difficile fare una stima del numero di persone presenti ieri in centro storico, ma oltre il 40% dei posti a sedere in bar e ristoranti era libero. I colleghi hanno parlato con gli esercenti per raccomandare la mascherina ai clienti anche quando non si sta consumando».

Nelle scorse ore qualche vandalo si è divertito a scrivere sui cartelli che invitano a indossare la mascherina anche all'aperto. Si legge «epidemia e pandemia cerebrale» e «il contagio è attraverso la tv». Immediata la reazione del sindaco Sergio Giordani.

«Purtroppo ammette Giordani - c'è qualche povero stolto che a fronte della grave situazione da tutti vissuta non trova di meglio da fare se non imbrattare i cartelli che abbiamo fatto posizionare a favore dell'uso delle mascherine con queste idiozie. Mi fa pena e mi fanno pena quelli che avvalorano tali scempiaggini. Volevo invece ringraziare i padovani che ieri hanno tenuto in larghissima maggioranza comportamenti corretti e responsabili. Chi ha sbagliato (davvero pochi) come promesso invece ha pagato. Continuiamo così e ne usciremo insieme».

Esprime delusione il mondo del commercio. «Non abbiamo memoria di un finesettimana con numeri così scarsi Massimiliano Pellizzari, presidente dell'Associazione commercianti del centro (Acc) -. Già sabato abbiamo accusato il colpo, una domenica di chiusura è ancora più pesante. La situazione non può continuare così».

Elisa Fais

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA