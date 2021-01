LA SITUAZIONE

PADOVA Cento gli operatori sanitari già vaccinati. E altrettanti saranno sottoposti alla profilassi anti Covid nei primi giorni della settimana prossima. E' partita a pieno ritmo, dunque, la campagna vaccinale all'Istituto Oncologico Veneto, dopo l'esordio di domenica quando c'era stata una sorta di debutto simbolico, contestuale in tutta Italia, con le prime venti dosi somministrate a medici e infermieri delle sedi di Padova e Castelfranco.

All'ex Busonera, in vista anche dell'arrivo della seconda tranche di quantitativi, è stata predisposta una sede dedicata e nel poliambulatorio oncologico due studi sono stati attrezzati proprio per accogliere i dipendenti a cui deve essere iniettata la fiala prodotta dalla Pfizer: durante i giorni festivi le vaccinazioni vengono effettuate di mattina, mentre in quelli feriali sono in calendario il pomeriggio. A Padova il compito di fare materialmente l'iniezione nel braccio è affidato al direttore sanitario Giusi Bonavina, mentre nella sede distaccata di Castelfranco tocca alla dottoressa Sabrina Marconato.

I PARTICOLARI

Ed è stata la stessa Bonavina ieri mattina a fare il punto sulla situazione nel corso di una diretta sulla pagina facebook dello Iov, durante la quale ancora una volta ha ripetuto l'importanza di rispettare le prescrizioni per evitare il diffondersi dei contagi. «Un centinaio tra medici e infermieri che prestano servizio nelle nostre due sedi sono già vaccinati - ha sottolineato - e domani, con l'arrivo della seconda fornitura di fiale, proseguiremo ininterrottamente. Pertanto contiamo a metà settimana di portare il numero a quota duecento. Nel frattempo continuiamo la battaglia contro questo nemico proseguendo con i controlli: nella seconda ondata sui dipendenti sono stati eseguiti 4mila 227 tamponi molecolari e 2mila 889 rapidi-antigenici, oltre a tutti quelli effettuati sui pazienti. In questo momento gli operatori sanitari positivi sono 9 a Padova e 4 a Castelfranco. Inoltre voglio ricordare che, nell'arco di tempo che va dal 30 luglio al 23 dicembre, 55 dipendenti rientrati dall'estero sono stati subito monitorati con il test, ripetuto poi a distanza di 5 e 7 giorni».

Il direttore sanitario ha precisato che nella struttura di via Gattamelata non ci sono negazionisti. «Nessuno si è rifiutato di fare il vaccino - ha puntualizzato - Anzi, sono tutti ben felici di avere l'opportunità di effettuarlo, anche se non ci sarebbero provvedimenti, o segnalazioni all'Ordine dei medici nel caso qualcuno dei colleghi non fosse d'accordo. Tutti stanno rispondendo con coscienza». Giusi Bonavina era stata appunto vaccinata nella prima tornata, assieme a una ventina di operatori sanitari, e ieri ha confermato che nessuno ha accusato effetti collaterali come febbre malessere o dolore al braccio.

LE RACCOMANDAZIONI

Il direttore sanitario, che oltre alla specializzazione in Otorinolaringoiatria ha anche quella in Igiene e Medicina Preventiva, ha poi aggiunto: «Allo Iov si sono conclusi i lavori per il nuovo triage e per la camera calda, quella a cui accedono le ambulanze con i pazienti, per cui l'accesso alla struttura è decisamente migliore, anche se i tempi restano lunghi perché comunque a quelli che entrano viene misurata la febbre, controllata la mascherina, disinfettate le mani e messo un braccialetto. Si tratta di norme che devono continuare a essere rispettate ovunque, per evidenti motivi, che sono sottili occhi di tutti. Se vogliamo abbassare il numero dei contagi, questa è l'unica strada assieme al vaccino. E poi ancora una volta faccio un appello a chi è in isolamento, affinché non esca di casa, mettendo a repentaglio la salute sua e del prossimo. Infine, fondamentale è pure che i positivi segnalino i nominativi delle persone con cui sono stati a stretto contatto, in modo che si possa individuarle e sottoporle tempestivamente a tampone».

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA